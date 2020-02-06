«Служил как белорус, осудили как россиянина, теперь грозит депортация» 6 6.02.2020, 19:19

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фото: Еврорадио​

Над еще одним гражданином РФ, который живет в Беларуси, нависла угроза депортации.

"Как служить в армии, так я белорус. А как зарегистрировать — так почему вас до сих пор не депортировали, — рассказывает Еврорадио Юрий Икауниекс. — Дали мне временную регистрацию на три месяца. Пошёл устраиваться на завод — отказали, мол, нет вида на жительство. Пошёл в отдел миграции, чтобы его сделать, — так говорят, что из-за судимости могут не сделать".

Над ещё одним гражданином России, который живёт в Беларуси, нависла угроза депортации. Юрий Икауниекс приехал в нашу страну в начале 1990-х вместе с родителями, теперь его семья и дети — здесь.

"Белорусский паспорт не делал, потому что есть российский, — продолжает Юрий Икауниекс. — Мать у меня россиянка, а отец — белорус. Учился в белорусской школе, потом в училище. А потом забрали в армию".

В 2004 году Икауниекса призвали на срочную службу в белорусскую армию. Российский паспорт в Климовичском военкомате никого не смутил: "Записали белорусом, сказали: иди служить. Присягу принимал как белорус". Служба прошла хорошо. Юрий и не вспоминал бы о ней, если бы в 2020 году власти не вспомнили про его российское гражданство и не стали угрожать высылкой из страны.

Опять Гомельская область

Юрий Икауниекс не первый и не второй россиянин, которого могут выслать из Беларуси. В прошлом году Еврорадио рассказывало истории троих граждан России, которые наложили на себя руки из-за угрозы высылки. Виталий Кузьменков покончил жизнь самоубийством в Буда-Кошелёво, Сергей Борисов — в Лоеве, Николай Демиденко — в Брагинском районе.

Все эти смерти произошли в Гомельской области, где пока ещё имеет право жить Юрий Икауниекс. Во всех трёх случаях поводом для преследования со стороны миграционных органов стали нарушения белорусского законодательства. И случай Юрия — не исключение.

Три года назад россиянин попал в ДТП, за которое в начале 2019-го был приговорён к году "химии". Выйдя из заключения в январе 2020-го, он узнал, что его вид на жительство аннулирован.

Без ВНЖ Юрий не может устроиться на официальную работу и даже зарегистрироваться в центре занятости. Юрий, которому нужно кормить семью, может рассчитывать на работу только у частников.

Приписан и служил, но это всё

В этой истории интересно в первую очередь, как россиянин попал в белорусскую армию. По закону "О воинской обязанности и воинской службе" воинская обязанность не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Беларуси. Но в Климовичском военкомате Могилёвской области во время призыва в 2004 году что-то пошло не так.

"Есть документ, что он [Юрий Икауниекс. — Прим.] в 2001 году был приписан и что служил. Этот факт мы подтвердить можем, — отвечает пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик. — Но это всё, что я могу вам сказать. Учётные карты призывников, где есть все их данные, на основании которых призывные комиссии принимают решения, хранятся в течение десяти лет. В этом случае срок хранения документов прошёл".

Срочную службу рядовой Икауниекс проходил в воинской части №20392 под Бобруйском в 2004–2005 годах. После службы парень жил в Климовичах, а потом устроился работать на Белорусский металлургический завод и переехал в Жлобин.

Отправили на "химию", потому что русский?

После демобилизации Юрий хотел устроиться на работу в милицию. Но ему отказали... потому что не было белорусского гражданства! В ответ на вопрос: а как его тогда взяли в армию — в МВД только пожали плечами.

О том, что на службу в белорусскую армию попал иностранец, возможно, никто бы так никогда и не узнал, если бы Юрий не попал в ДТП. А потом под суд.

"В ноябре 2017-го ехал на машине, а на дорогу вышел пьяный мужчина. В чёрной одежде был, — рассказывает Еврорадио Икауниекс. — В последний момент его заметил, но успел объехать. Он свалился, а следом ехал автобус, который его переехал. Через 25 дней он умер в больнице".

Россиянина приговорили к году колонии-поселения (в широком обиходе это называется "химией"). Юрий отбывал наказание в Горецком районе. По его словам, рассчитывать на условный срок не приходилось именно потому, что у него было российское гражданство.

"Эксперты смотрели мою машину, на ней ничего не нашли, — говорит россиянин. — Я потом у адвоката спрашивал, а почему дали реальный срок? Он ответил, что, если бы я был гражданином Беларуси, возможно, был бы и условный срок. Но на суде какую-то статью не хотели применять ко мне, потому что я иностранец. Мол, если бы применили, то много отписок пришлось бы делать потом".

Что дальше?

В конце января 2020 года Юрий Икауниекс отбыл срок и вернулся домой. Теперь власти в любой момент могут запустить процедуру депортации Юрия из Беларуси. А он сам пытается всё же получить вид на жительство и вернуться к обычной жизни.