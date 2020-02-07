«Cел в Audi и моментально осознал — моё!» 26 7.02.2020, 9:54

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Белорус рассказал, почему ездит только на немецких машинах.

Минчанин Алексей Егоров впервые сел за руль в 26 лет. И сейчас, когда ему слегка за 40, он ездит только на автомобилях Audi. Но при глубокой симпатии к творениям инженеров из Ингольштадта наш герой трезво оценивает развитие автопрома, с ходу подмечает все достоинства и указывает на изъяны. О своем личном опыте владения немецкими машинами мужчина решил подробно рассказать в интервью av.by.

«Моментально осознал — моё!»

— Почему именно немецкие автомобили?

— Помню, совсем еще подростком я засматривался на плакаты с машинами. Марок было много: разглядывал BMW, Mercedes в 124-м кузове. Но, понимаете, на эти транспортные средства любовался я, а с плаката на меня смотрела Audi Quattro Sport: даже четко запомнил красный цвет этой модели.

Когда пришло время для первого собственного автомобиля, я не торопился с выбором. Скажу честно: «под себя» попробовал много разных марок. Но всё это было, пока я не сел в Audi. И тут моментально осознал — моё! Отличные тактильные ощущения: удобная посадка в водительском кресле, расположение рук на руле. Приятно глазу: внешний вид, отделка салона, дизайн приборной панели. Пожалуй, что-то шевельнулось в душе. Можно сказать, влюбился, слился с машиной воедино.

— А что это была за модель?

— Audi-100 в кузове С4, выпуск 1991-го года. На тот момент уже немолодая (я покупал в 2005-м), но она продавалась в хорошем состоянии и за весь период эксплуатации не доставила мне проблем. Ни одного ДТП, кстати.

Мотор бензиновый объемом 2,3 литра, знаменитые 5 цилиндров. Без турбины, мощностью порядка 140 л. с., коробка передач, конечно, «механика». Кожаный салон, богатая комплектация. На этот экземпляр еще ставили одинаковые зеркала: большие «лопухи» с замечательным обзором. Более поздние версии выходили уже с округлым правым зеркалом меньшего размера.

Также данная модель оснащалась уникальной функцией: прямо на приборной панели была отдельная кнопка полного отключения ABS. В следующих поколениях участие электроники можно было ограничить, но полностью система не отключалась. Честно скажу, я не испытывал себя и автомобиль на прочность, не носился как бешеный. Но ради эксперимента передвигаться без ABS пробовал — по субъективному ощущению, торможение без электронной помощи на сухом асфальте даже более резкое и короткое, чем с ABS.

2,3-литровый двигатель AAR мощностью 133 л. с. очень понравился Алексею

Цвет у машины был серебристый. С одной стороны, удачное решение. Фактически цвет стали, выглядит очень красиво. С другой — если необходимы покрасочные работы, «попасть в тон» практически невозможно. Одних оттенков серебристого у Audi порядка двух сотен, а еще добавьте сюда выгорание краски и лака. Однако и поездил я на ней в удовольствие, и продал даже с наваром (за цену выше той, по которой купил).

«Эти автомобили мало теряют в цене»

— То есть еще и заработали. И все же чем так хороша эта марка?

— Прежде всего, полным приводом. О системе Quattro следует сказать много хорошего. Привлекает сочетание премиум-сегмента и недорогой эксплуатации. Данные автомобили мало теряют в цене. Значит, передача в следующие руки окажется выгодной.

Конечно, есть более и менее удачные модели, к отдельным элементам могут возникать претензии. Но машина, хоть и неодушевленная, — это не просто кусок металла. Ее нужно понимать и любить, и Audi в народе действительно любят.

О системе полного привода Quattro Алексей может сказать только хорошее

Можно подойти к автомобилю утилитарно: нужен коммерческий транспорт или средство передвижения из одной точки в другую. Тогда в первую очередь посмотришь на цифры, на стоимость. А если выбираешь машину для себя, для семьи, тогда это практически член семьи, верный товарищ, безотказный помощник. И такое транспортное средство следует приобретать так, как в древние времена коня выбирали.

— А что насчет содержания? Немецкие автомобили требуют особой заботы?

— Я бы не сказал. Тем более что в моем случае все работы берет на себя официальный сервис на Серова — познакомился с ним, когда покупал Audi А6. Прежние владельцы приобретали машину у дилера и обслуживали ее там же.

На этом автомобиле стоял дизельный двигатель объемом 2,5 литра. Всем моторам мотор: тяговитый, эластичный, при этом удивительно экономичный и с идеальной шумоизоляцией. Такие двигатели без труда выхаживают под миллион километров пробега. Когда я передавал машину следующему хозяину с пробегом хорошо за 500 тысяч километров, то мотор был как новый.

«Получил взамен двухлетней машины новую A3»

— И какой автомобиль купили взамен?

— Мне понадобился небольшой экономичный экземпляр, так как я занимаюсь продажами бытовой техники и воспитываю с женой дочь. Новенькую Audi А3 приобрели по уже знакомому адресу. Сразу определили особенности эксплуатации: езда в основном в городских условиях, с частыми разгонами и торможениями, и солидный километраж пробега.

Из-за интенсивного драйва масло меняли почти каждые 3 месяца. И так получилось, что в результате жесткого городского ритма несколько раз обновляли сцепление. Первое «запищало» на небольшом пробеге. Последующее тоже вскоре начало издавать нештатные звуки. Грешил на стиль вождения. Тогда я еще не знал, что это следствие заводского дефекта. Случай для Audi редкий, но все же...

Частые визиты на сервис вызывали неудобства, но не напрягали в финансовом плане: менялось все по гарантии. А затем, примерно после пятого ТО, в результате диагностики у «официалов» была выявлена утечка масла из блока мехатроник.

Дилер сделал запрос по КПП на завод. Пока разбирались, неисправная «коробка» съездила в Германию на экспертизу.

— Расстроились, наверное, сильно…

— Помог рядовой сотрудник сервис-центра Audi (сейчас он возглавляет весь сервис). Я пришел к нему с фразой «Даже не знаю, с чего начать». А он всю мою историю внимательно выслушал. Знаете, как-то проникся, что ли. Принимал участие в экспертизах, работал с документами. Случай ведь не рядовой! В итоге на мою машину дилер заказал новую КПП вместе с новым сцеплением.

В это время головное предприятие в конце концов дало возможность белорусскому дилеру разрешить ситуацию самостоятельно. И дилер предложил мне взамен двухлетней прежней новую А3! Угадайте, какого цвета?

— Красную, как с плаката?

— Точно! Еще и с хорошей скидкой: за богатую комплектацию я должен был доплатить 6 тысяч евро, а внес всего три. И с этим автомобилем у меня вообще не было проблем. Двигатель на 1,8 литра давал прекрасную динамику при расходе даже меньшем, чем у предыдущей А3 (а там стоял мотор объемом 1,4 литра). К тому же это поколение еще было редкостью в Беларуси. Чисто вымытая и натертая воском машина очень хорошо смотрелась.

«Сам не гоняю — это опасно для жизни»

— Однако сегодня вы в очередной раз за рулем другой модели…

— На второй Audi А3 проехали 65 тысяч км. Дочка подросла, ей на заднем сиденье становилось уже тесновато. Я сознательно обратился к линейке Q: изучал рейтинги надежности, особое внимание обратил на эксплуатацию КПП — там не DSG, а обычная «восьмиступка», которая прекрасно работает.

В итоге приобрел Audi Q5 — и тоже красного цвета. Приемистая, с очень низким уровнем шума и расходом 10-11 литров в городском цикле. При полном приводе я ожидал порядка 15 литров на «сотню». У двухлитрового бензинового двигателя на 225 л. с. была «болячка»: прежде наблюдался повышенный «аппетит» к маслу. Теперь недостаток устранен.

Скажу коротко: если в других моделях с течением времени становилось скучно, то на Q5 я за рулем третий год, а ощущения — как в первый день. Не представляю, что данная Audi может мне надоесть.

— На ваш взгляд, где лучше всего обслуживать автомобили Audi?

— Доверяю только официальным сервисам. Но мне удобнее заезжать именно на Серова, да и людей здесь знаю. Просто когда-то весь минский официальный сервис Audi начинался именно отсюда. И сегодня здесь выполняют все операции, включая кузовной ремонт.

Клиентов много, потому что работает сарафанное радио, новые люди приходят по рекомендациям клиентов со стажем. Решают любой вопрос: не прямым, так альтернативным способом. Даже те трудности, с которыми когда-то столкнулся я сам. Считаю, это было не зря. Из сложных ситуаций нужно извлекать пользу.

— Audi славится своими спортивными достижениями. Победы в ралли на Quattro Sport, успешная борьба в немецких «кузовах» DTM, мощные выступления в Ле-Мане. Вы, являясь поклонником марки, разделяете ее гоночные амбиции?

— Если вы о спортивной подготовке и курсах экстремального вождения, то этого у меня нет. И я считаю, что подобные навыки пригодятся за рулем в очень редких случаях.

Я же опираюсь на свой «накат», длительный опыт нахождения за рулем. Сам гонять не люблю — это опасно для себя и окружающих. С другой стороны, 100% по ПДД тоже не езжу. Но если и нарушаю, то так, чтобы не создавать проблем соседям по дороге. Всегда попрошу извинения, если виноват.

Понятно, что Audi — это высокие технологии в действии. Тот же полный привод Quattro, возможно, не самый совершенный, но однозначно наиболее надежный. С парой «привод Quattro плюс самоблокирующийся задний дифференциал» что линейка S/RS, что более простые модели показывают феноменальные результаты.

Мне также нравятся разработки Audi по светодиодной технике. Особенно матричный свет в последние годы. Сколько бы BMW ни пытались создать нечто подобное, у них ничего не получалось. В итоге баварцы просто купили у Ингольштадта технологию и производят по ней.