В Борисове нашли подростка, который не знает своего имени, возраста и родителей 9.02.2020, 14:11

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Иллюстрационное фото

В его биографии — сплошные белые пятна.

Эту запутанную историю рассказывает газета МВД «На страже». Все началось с того, что в поле зрения борисовской милиции попал подросток, регулярно совершавший мелкие правонарушения. В материале его называют «представителем кочевого народа», отмечая при этом, что правоохранителям до сих пор не удалось установить ни имя, ни возраст, ни место рождения, ни родителей мальчика, пишет onliner.by.

Подросток (в статье его называют Русланом) вместе с соседским мальчиком подозревался в правонарушениях, однако оба не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. И если про одного из парней инспекторам было известно все, то у другого в биографии были сплошные белые пятна. У мальчика не нашлось удостоверяющих личность документов, он не знал ни даты своего рождения, ни даже где искать маму и папу. Присматривавшие за подростком мужчина и пожилая женщина не приходились ему ни законными опекунами, ни даже биологическими родственниками.

Женщина, которая присматривает за мальчиком, рассказала, что мама ребенка была сожительницей ее сына. Но вскоре исчезла, не оформив отношения с мужчиной и не зарегистрировав малыша. Ребенок же, которому, со слов взрослых, на тот момент было около полутора лет, остался с «отцом» и «бабушкой». Те знали только год рождения мальчика и то, что он появился на свет незадолго до Нового года, а также то, что его мать приехала в Борисов из Толочина.

Пожилая женщина и ее сын воспитывали паренька как родного и очень к нему привязались. Он в свою очередь представлялся фамилией этих людей, а вот имен носил несколько — тесно общаясь с подростком, узнали о трех.

Выяснилось также, что около года мальчик учился в начальной школе по чужим документам — его опознали педагоги. На тот момент вместе с ним, его названными отцом и бабушкой жила еще одна семья. Поскольку их сын корпеть над учебниками не стремился, отправить в школу с чужими бумажками решили Руслана.

Потом та семья перебралась в Россию, и путь ребенка к знаниям завершился: его отчислили в связи с «переездом». Он успел только научиться читать, но без практики стремительно растерял эти навыки. Зато успешно постиг криминальный промысел: несколько раз был уличен в кражах и даже угнал автомобиль.

Поскольку мальчик не посещал учебные заведения, совершал общественно опасные деяния и жил не с законными представителями, летом 2019-го его поместили в социально-педагогический центр. Оформить удостоверяющие личность документы оказалось непросто: для обращения в суд органам опеки и попечительства нужен был законный представитель или хотя бы точный возраст подростка.

Ни мать мужчины, ни он сам понятия не имели, где искать горе-сожительницу: никаких данных о себе она не сообщила. Инспекторы вместе с ее бывшим возлюбленным и сыном просматривали разные фотоснимки — надеялись составить хотя бы примерный портрет пропавшей. Но годы стерли из памяти образ некогда родного человека. Ничего не было известно и о биологическом отце.

Для определения возраста ребенка было решено ходатайствовать о проведении судебно-медицинской экспертизы. По поручению ГКСЭ в местном учреждении здравоохранения определили специалистов в области педиатрии, рентгенологии и стоматологии — они уже работают с Русланом. Их заключения направят в Минск. Возможно, для более углубленного обследования там предстоит побывать и подростку.

По согласованию с руководством социально-педагогического центра мальчик будет находиться там еще полгода. Этого времени достаточно для выдачи ему паспорта.

Юноша хочет официально носить фамилию и отчество названного папы, а последний — продолжать воспитывать «сына». Вопрос о назначении законных представителей — следующий на повестке дня специалистов органов опеки и попечительства. Без урегулирования данных правоотношений Руслан не сможет вернуться к тем, кто, не являясь родными, о нем заботился.

Ребенок боится потерять единственных близких людей. Он дважды сбегал из приюта. «Отец» и «бабушка» с пониманием отнеслись к ситуации и регулярно навещают мальчика. Они надеются, что Руслан будет учиться, а тот стремится оправдать ожидания.

Подросток оказался активным и способным, легко идет на контакт со сверстниками и воспитателями. Сейчас для определения индивидуальной программы занятий с ним работают педагоги и психологи.