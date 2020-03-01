Белоруска Елена Кручинкина выиграла «золото» ЧЕ по биатлону

Белоруска Елена Кручинкина выиграла «золото» ЧЕ по биатлону4
- 1.03.2020, 19:34
На втором месте финишировала Кристина Резцова из России.
1 марта в Раубичах завершилась женская гонка преследования чемпионата Европы-2020. Золотую медаль завоевала представительница сборной Беларуси Елена Кручинкина, пишет pressball.by.
На втором месте финишировала Кристина Резцова из России. Тройку сильнейших замкнула шведка Элизабет Хегберг.
Белоруска Ирина Кривко — шестая, Динара Алимбекова — 20-я, Ирина Кручинкина — 24-я, а Аделина Сабитова — 25-я.