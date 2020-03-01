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Белоруска Елена Кручинкина выиграла «золото» ЧЕ по биатлону

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  • 1.03.2020, 19:34
Белоруска Елена Кручинкина выиграла «золото» ЧЕ по биатлону
Елена Кручинкина

На втором месте финишировала Кристина Резцова из России.

1 марта в Раубичах завершилась женская гонка преследования чемпионата Европы-2020. Золотую медаль завоевала представительница сборной Беларуси Елена Кручинкина, пишет pressball.by.

На втором месте финишировала Кристина Резцова из России. Тройку сильнейших замкнула шведка Элизабет Хегберг.

Белоруска Ирина Кривко — шестая, Динара Алимбекова — 20-я, Ирина Кручинкина — 24-я, а Аделина Сабитова — 25-я.


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