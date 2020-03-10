Гомельчане отреагировали на идею властей потратить $700 тысяч на флагшток 15 10.03.2020, 17:21

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Люди считают подобную инициативу воровством.

В Гомеле неизвестные разрисовали забор, который ограждает место, где ведутся работы по установке флагштока. На металлопрофиле они написали «700 000 $ - это воровство». Фото опубликовано в телеграм-канале «Гомельский чат конструктивных изменений».

Напомним, в самом центре Гомеля на площади Ленина хотят возвести 60-метровый флагшток. еталлическая стойка будет всего на 10 метров ниже, чем аналогичный объект на площади Государственного флага в Минске. На портале госзакупок уже опубликован тендер на проведение работ. В соответствии с его условиями, благоустройство площади и установка флагштока обойдется в почти в $700 000.