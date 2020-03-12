Ученые назвали самый эффективный способ отказаться от алкоголя 3 12.03.2020, 11:06

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Он действует на всех.

Ученые Стэнфордского университета назвали программу "12 шагов" самым эффективным способом в борьбе с алкоголизмом. Результаты исследования опубликованы в Кокрейновской базе данных систематических обзоров, пишет ria.ru.

Специалисты проанализировали истории болезни более десяти тысяч людей, страдавших алкоголизмом, и пришли к выводу, что программа "12 шагов" почти во всех случаях была эффективнее других программ и альтернативных подходов к лечению недуга.

"Различные версии программы "12 шагов" одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран. Это говорит о том, что этот подход действительно работает", - отметил один из авторов исследования профессор Кит Хамфрис.

Ученые объясняют успех этой программы тем, что она ориентирована на социальные взаимодействия и эмоциональную поддержку со стороны других участников.

"12 шагов" - социально-психологическая модель реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, разработанная более 80 лет назад. Под "шагами" подразумеваются различные принципы, с которыми алкоголик должен постепенно соглашаться и применять их на практике.