«Очереди могут быть и по три часа» 1 12.03.2020, 12:32

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Репортаж с метановой заправки, где недавно дрались водители.

В Минске быстрыми темпами растет количество метановых автомобилей. А вот с заправками не все так просто: новые не строятся, а очереди на старых такие, что доходит даже до драк, пишет abw.by.

Сегодня в столице всего четыре метановые заправки, причем одна из них, на улице Бабушкина, временно не работает. В регионах заправки тоже имеются, но некоторые работают только по будням и не круглосуточно. В Минске трех заправок недостаточно для обслуживания всех желающих: на станциях постоянно большие очереди, иногда возникают конфликты.

Недавно на заправке на ул. Франциска Скорины, 19, произошла драка между таксистами. Мы посетили эту станцию, чтобы посмотреть на очереди воочию. Также связались с "Газпромом", чтобы узнать, что там собираются с этим делать.

"Разницы в динамике не ощущаю, зато экономия есть"

Приезжаем - видим очередь из 50 машин, в основном такси. Не секрет, что езда на метановом топливе очень выгодна, о чем мы недавно писали, - можно тратить всего 3 рубля на 100 км. Это позволяет таксистам получать больше прибыли в условиях невысоких тарифов на перевозки.

Среди водителей мы встретили Артема на Renault Logan 2017 года выпуска. Метан на этот автомобиль установили сразу после покупки. Водитель рассказал, что на полном баллоне он проезжает по городу 240-250 км и тратит на "полный бак" 15 рублей. Сейчас стоимость метана - порядка 75 копеек за 1 кубометр.

Заправка занимает от 5 до 10 минут, но в очереди можно простоять час, а то и больше. Сейчас на заправках есть два типа колонок: "евроразъем" для автомобилей с заводским ГБО и обычный для дооснащенных авто. Оборудование для заправки баллонов выглядит старым, но пользоваться им достаточно просто. Все стационарные станции работают в круглосуточном режиме.

А сейчас - пара слов об особенностях авто, заправляемых метаном. При установке ГБО на автомобиль также устанавливают новые форсунки и новые "мозги": для бензина и для газа. В некоторых авто баллоны занимают нишу под "запаску", а в дооснащенных ГБО машинах часть багажника занимает баллон. В автомобиле Артема стоит не заводское ГБО - такие машины слетают с гарантии.

"Разницы по динамике между бензином и метаном я не ощущаю, но экономия заметна, - рассказывает Артем. - Чтобы проехать 240-250 километров, мне нужно потратить всего 15 рублей. На бензине отдавал бы 50 рублей, если не больше. Непрогретая машина заводится на бензине, а как только температура охлаждающей жидкости доходит до 80-90 градусов, автоматически происходит переключение на газ. Если нужно, то с газа на бензин и обратно можно переключаться во время движения. Что касается стоимости переоборудования авто, сейчас за установку ГБО нужно заплатить порядка тысячи долларов, дешевле пока не встречал".

А вот мнение Александра, еще одного водителя такси на газе:

"На метане езжу не первый год. Был в России, там заправки в некоторых местах даже хуже наших. У нас станции неплохие, но с потоком машин не справляются. Чтобы избежать больших очередей, лучше приезжать с 12 до 16 часов или ночью. Иначе можно простоять непонятно сколько. Вчера, например, стоял три часа!"

"Есть поручение по сокращению очередей"

А что в регионах с заправочными пунктами? Читатели жалуются на режим работы. Несколько БЗП работают от 4 до 12 часов и только в будние дни, как, например, в Гудевичах, Дятлово и Ружанах. Как это прокомментирует "Газпром трансгаз Беларусь"?

"Пункты в регионах работают исходя из загруженности, там на самом деле не так много метановых машин. Но планируем в апреле поменять режим работы пункта в Волковыске до 12 часов без выходных, - рассказали в "Газпром трансгаз Беларусь". - На сегодня ведется разработка нескольких проектов. К 2022 году планируют построить и сдать в эксплуатацию еще одну заправочную станцию в Минске, а к 2023-му - в Жлобине".

Также планируется возобновление работы станции на ул. Бабушкина, 1А.

"Станцию закрыли по причине того, что порвался трубопровод сброса конденсата, сейчас там меняют силикагель в системе осушки и сам трубопровод. Для этого нам нужно подготовить и прокалить 300 килограммов силикагеля, а после засыпать его. Объект пришлось полностью остановить из-за проведения огневых работ на газоопасном объекте. Станцию планируем открыть через неделю, если успеем по графику".

Столичные АГНКС не справляются с потоком потребителей - эта проблема в процессе разрешения.

"У нас есть поручение по сокращению очередей, мы подаем запрос в "Газпром" о замене заправочных колонок на более скоростные. Если курирующий департамент согласует данную работу, то средства будут выделены в следующем году. Это значительно уменьшит очереди".

Прокомментировали нам и стоимость топлива.

"Цена газа привязана соглашением между "Газпромом" и правительством Республики Беларусь, по которому "Газпром" должен поддерживать ее на уровне не более 50 процентов цены дизельного топлива. Так как в России цена поддерживается на уровне 38-40 процентов, то мы в Беларуси также удерживаем ее в этом диапазоне, что обеспечивает наибольшую привлекательность для автомобилистов. Поднимать до 50 процентов не планируем, поддерживать до 40 - да. Мы приняли для себя такую установку".

Наш вердикт

Метановых машин становится все больше, но проблемы с заправками пока не решены. Остается дожидаться возобновления работы закрытой станции в Минске, постройки еще одной к 2022 году и изменения графика работы заправок в регионах. А также появления скоростных колонок, которые наверняка помогут значительно уменьшить очереди.