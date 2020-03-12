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Грета Тунберг призвала к климатическим протестам онлайн

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  • 12.03.2020, 13:21
Грета Тунберг призвала к климатическим протестам онлайн
Грета Тунберг
Фото: REUTERS/Mike Blake

Активистка объявила «цифровую забастовку» из-за коронавируса.

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг призвала своих последователей принять участие в «цифровой забастовке», а не протестовать толпами из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BFMTV.

Тунберг призвала своих последователей «делать то, что говорят эксперты» и «объединяться вокруг экспертов и науки», избегая массовых собраний в попытке предотвратить рост случаев коронавируса по всему миру.

«Мы, молодые люди, наименее пострадали от этого вируса, но важно, чтобы мы действовали солидарно с наиболее уязвимыми и чтобы мы действовали в интересах общества», - заявила она.

Активистка назвала климатический кризис «самым большим кризисом, с которым когда-либо сталкивалось человечество», но добавила, что «пока... мы должны будем найти новые способы повышения осведомленности общественности и выступать за изменения, которые не собирают большие толпы».

Тунберг рекомендовала последователям публиковать свои фотографии пятничных забастовок с хэштегом #DigitalStrike и #ClimateStrikeOnline.

Активисты со всего мира участвовали в климатических забастовках по пятницам, в партнерстве с FridaysForFuture, после того как Тунберг запустила движение в августе 2018 года.

Но коронавирус, которым были заражены более 120 тысяч людей по всему миру, заставил специалистов здравоохранения рекомендовать избегать больших скоплений людей.


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