Нет, ребята, это уже клиника 9 Дмитрий Растаев

16.03.2020, 9:04

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На грани Оруэлла и Comedy Club.

Из всех ведомств мира, наверное, только белорусский Минздрав, информируя население о вирусной эпидемии, отдельным пунктом может угвоздить нячэсных журналистов, которые «активно пропагандируя отмену массовых мероприятий, численностью более 100 человек, собираются на прием, организованный одним из посольств европейской страны в количестве более 300 человек».

Такой пассаж был бы органичен для какого-нибудь «Клуба редакторов», не к ночи будет помянут. Но в циркуляре министерства здравоохранения? Среди аденовирусов и парагриппов? Вот уж действительно, кто о чем, а лысый о парикмахерской.

Надо думать, в Минздраве краем уха подслушали указивки, данные гарантом отечественной гигиены другому ведомству. «Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается… У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент», – просветил он намедни главу МВД Юрия Караева.

Ну, а поскольку вдогонку был дан наказ «ухо держать востро», похоже, Минздрав принял это и к своему сведению. На всякий неякий. Гарант ведь потом не разбирает, что и кому он конкретно говорил, а рубит головы напропалую. Так что все на борьбу с желающими подорвать нас изнутри!

Минздрав, похоже, пока не слишком-то в курсе, как одолеть COVID-19, но где ошиваются «подрывники», знает точно – в посольствах европейских стран. Нячэсныя журналисты – это ведь тоже зараза та еще, а кому бороться с заразой?

Не знаю, что в итоге скажут ученые о коронавирусе – возможно, что это была очередная страшилка для взрослых детей – но уже сегодня можно уверенно говорить о другой инфекции. Инфекции, не первый год разъедающей наше общество сверху донизу. О вирусе державной паранойи, находящей подвох и угрозу в каждом углу, не обработанном антисептиками ОМОНа и КГБ.

Паранойя, спровоцированная коронавирусом, уйдет вместе с ним. То есть, очень скоро. Паранойя, транслируемая с властных высот, уйдет вместе с этой властью. Но дивного мига ее ухода ждать нам придется гораздо дольше. Увы.

У ВОЗ нет, случайно, рекомендаций на этот счет?

Дмитрий Растаев, «Салiдарнасць»