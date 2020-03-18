«Я обвиняю лично Александра Лукашенко в преступном бездействии во время эпидемии коронавируса» 41 18.03.2020, 8:48

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Фото: ТАСС

Ситуация в Беларуси напоминает времена СССР, когда власти скрывали последствия аварии на ЧАЭС.

«Ситуация в Беларуси с эпидемией коронавируса напоминает мне времена Советского Союза, где правители всегда скрывали факты и последствия катастроф или трагедий. Одним из ярких примеров — авария на Чернобыльской АЭС. Весь мир уже знал об аварии, но власти долгое время не говорили своему народу правду и не предпринимали своевременных мер, от чего пострадало намного больше людей», — написал в «Фейсбуке» бывший политзаключенный Николай Автухович.

«Даже в России, которая как мы помним скрывала факт аварии на подводной лодке «Курск», когда весь мир знал об этом ЧП, сегодня признают массовое распространение коронавируса и предпринимают какие-то меры. Но в Беларуси, на удивление всему миру, все хорошо. Нет никаких глобальных проблем с эпидемией коронавируса. Потом нам будут рассказывать о том, как наша власть героически, без паники победила эту эпидемию.

Я обвиняю власти Беларуси и лично Александра Лукашенко в преступном бездействии в ситуации расползания эпидемии коронавируса по территории Республики Беларусь. До сих пор различные группы активистов и представители нескольких общественных организаций задавали вопросы правительству и вносили свои предложения.

Это оказалось бесполезным, потому что преступный правящий режим прямо заявил, что его коммерческие интересы важнее, чем здоровье и жизни граждан. Чиновники подгоняют все свои действия под безответственные высказывания Лукашенко о пустой панике. Все соседи по периметру Беларуси исходят из высокой ценности человеческой жизни, там проводятся системные антиэпидемиологические мероприятия, объявлен карантин, государство выделяет помощь конкретным людям и бизнесу для смягчения финансовых проблем, замораживаются выплаты по кредитам.

Я обвиняю лично Лукашенко в преступной халатности, неисполнении своих обязанностей, в результате чего может пострадать огромное количество людей. Я обвиняю Лукашенко в непрофессионализме и готовности пожертвовать жизнью и здоровьем граждан Беларуси в угоду своим экономическим и политическим интересам. Чем больше проблем с коронавирусом, тем меньше внимания народа очередному покорению трона. Я обвиняю Лукашенко в создании отдельной высококачественной медицины для него лично и для его ближайшего окружения, в создании высокого уровня социальной несправедливости в отношении граждан Беларуси.

Ситуация требует срочного введения полноценных карантинных мер на всей территории Беларуси, отказа от системы медицинского спецобслуживания чиновников и предоставления всей инфраструктуры этой незаконной системы в распоряжение всех граждан Республики Беларусь. В палатках пускай лечат окружение правителя.

Хочу предупредить, что преступная бездеятельность Лукашенко и других ответственных лиц будет предметом судебного разбирательства в случае наступления тяжелых последствий для страны. Виновные будут неизбежно наказаны и ответят полной мерой за невыполнение своих обязательств по сохранению жизни и здоровья граждан Республики Беларусь».