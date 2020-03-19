В Бергамо было зарегистрировано в 14 раз больше смертей, чем в прошлом году 4 19.03.2020, 11:23

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Фото: MATTEO CORNER/PAP/EPA

Они не поют с балконов.

Бергамо - провинция, наиболее затронутая эпидемией коронавируса. Из больницы имени Папы Иоанна XXIII, которая находится на передовой борьбы с вирусом, поступила тревожная информация - руководство учреждения объявило, что в реанимационном отделении больше нет свободных коек. Пациенты будут доставлены в другие больницы, пишет tvn24.pl.

- Все медленно покидают нас. В морге больше нет мест, мы не знаем, где разместить тела мертвых. Это похоже на сценарий апокалипсиса, - сказал Гвидо Маринони, президент Ассоциации врачей Бергамо.

В четырнадцать раз больше смертей

Чрезвычайная ситуация привела к тому, что тела умерших на прошлой неделе начали размещать в церквях.

«Данные говорят сами за себя. В городе за неделю было зарегистрировано в 14 раз больше смертей, чем за аналогичный период прошлого года», - заявила во вторник местная ежедневная газета L'Eco di Bergamo.

За одну неделю марта 2019 года в Бергамо было зарегистрировано 23 смерти, а за аналогичный период этого года - 330.

Символом этих событий также является некролог газеты, который занимал одну страницу 9 февраля и одиннадцать 13 марта.

Они не поют с балконов

«Никто из нас не вышел на балконы, чтобы петь. Никто не выходил, чтобы хлопать. В нас слишком много грусти, что сейчас не позволяет нам поднимать головы и говорить, да, мы можем это сделать», - рассказал о ситуацие в Бергамо порталу Bergamonews местный житель Давиде Агацци.

"Nikt z nas nie wyszedł na balkon, żeby śpiewać". W Lombardii umierają w samotności

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Он хочет, чтобы вся Италия осознала, почему так важно временно запереться в своих домах. Он описывает, что происходит в его провинции и говорит, что этот регион не помнит такого подавляющего траура.

«Ассунта, Розетта, Франко, Антония, Сильвано, Мария - это имена погибших в моем городе за последние дни. Это люди, которых я знаю. Родители моих друзей уходят один за другим. У каждого в Бергамо есть хотя бы один зараженный среди друзей, если не умерший, которого оплакивают», - пишет Агацци.

«Известие о том, что кто-то почувствовал себя очень плохо или просто умер, приходит к нам каждые полчаса», - подчеркивает он.

Едины как никогда

Нарастающие проблемы с отказом системы здравоохранения Ломбардии заставили регион на прошлой неделе обратиться к Сицилии за помощью. 61- и 62-летние пациенты были доставлены в больницу на острове. Они прибыли в Палермо на военном самолете. «Мы получили такой запрос, и у нас не было проблем с ответом», - cказал Руджеро Разза, представитель здравоохранения из региона Сицилия.

Джорджио Гори, мэр Бергамо, выразил свою благодарность, написав во вторник мэру Палермо Леолуки Орландо.

«Спасибо, что приняли двух жителей Бергамо, пострадавших от коронавируса в больницу. Спасибо, Палермо! Когда все это закончится, я приеду поблагодарить вас лично. Обнимаю», - цитируют его слова итальянские СМИ.

Такие выражения чувства единства и готовности оказывать взаимную помощь, в частности, касающиеся отношений между севером и югом (стереотипно «противостоящих друг другу»), сегодня очень утешают итальянцев. Годовщина объединения страны, отмечаемая во вторник, также отличалась от предыдущих.

В начале поступали пожилые люди, теперь 40-летние

Важно отметить, что профиль пациентов, поступающих в инфекционные больницы Ломбардии, изменился. Лоренцо Грациоли из отделения реанимации в Бергамо сказал СМИ, что первыми пациентами были только пожилые люди.

«Теперь к нам также поступают 40-летние», - сказал он.

«Даже самые лучшие маски и очки не смогли защитить персонал больницы от заражения. Из 600 врачей общей практики, работающих в настоящее время в регионе, 118 больны или находятся на карантине. На этой неделе умер 65-летний Марио Джовита, первый В Италии, врач общей практики, зараженный коронавирусом. Еще три недели назад он навещал своих пациентов и звонил им», - пишет ежедневная газета Corriere della Sera.

Первые симптомы у него были обнаружены несколько дней назад, его состояние быстро ухудшилось. Его не стало в понедельник.

- Спасибо, доктор Джовито. Ваша Катания вас не забудет, - заявил политик с юга страны, откуда приехал доктор.

Два почтовых работника из провинции Бергамо также скончались во вторник. Один из них работал в пункте доставки посылок, другой - в пункте, открытом для клиентов. После печальных новостей компании закрыли там все почтовые отделения.

Они умирают одни. Даже врач не может взять их за руку

Средства массовой информации с севера страны постоянно напоминают, насколько сложным является положение врачей, работающих в местных больницах. «Corriere della Sera» из региона Бергамо приводит разговор с хирургом из больницы в Тревильо.

- Когда я интубирую пациента, он смотрит мне в глаза и видит в них, что он знает, что происходит. Иногда говорят «скажи моей жене, что я люблю ее» или «поздоровайся с моей внучкой, она только что родилась, у меня не было времени ее увидеть». В свою очередь мы передаем пациентам теплые слова, которые говорят нам их родственники, когда звонят нам, поздравительные открытки. Родственники должны оставаться снаружи, - говорит женщина, которая предпочитает скрывать свои имя за инициалами Л.Б.

Она подчеркивает, что самые трудные новости - это сообщения о смерти.

- Мне пришлось рассказать о смерти их родителя сыну и дочери. Каждый из них живет в разных городах, они даже не могли вместе оплакивать это событие. Не говоря уже о том, чтобы схватить умирающего за руку, чтобы попрощаться. Ты даже не сможешь сделать это с нами, врачами. Эти люди умирают сами, а после смерти их тела переносятся в отдельную комнату, покрытую материалом с дезинфицирующим средством, - рассказала она.

Фото: PAP/EPA/SAN RAFFAELE HOSPITAL

На миланской выставке будет построена больница

Учитывая, как быстро заканчиваются места в больницах и моргах, в настоящее время на миланской ярмарке строится больница. Специально созданное отделение интенсивной терапии рассчитано на 400 коек. Самые богатые итальянские компании способствуют привлечению средств для создания такого института.

Это сделал Сильвио Берлускони, который трижды был премьер-министром Италии. «Вперед, Италия» (Forza Italia), политическая партия, лидером которой является Берлускони, объявила в коммюнике, что выделяет 10 миллионов евро на эти цели. 83-летний мужчина, считающийся одним из самых богатых итальянцев, родом из Милана.

Также о постройке больницы заявляет лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини.