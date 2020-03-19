На белорусских стадионах болельщиков будут проверять не врачи, а сотрудники милиции 19.03.2020, 14:47

Пока в мире переносят спортивные чемпионаты, в Беларуси призывают идти на матчи.

19 марта матчем «Энергетик БГУ» - БАТЭ стартует 30-й чемпионат Беларуси в футболе. В то время, как в странах-соседях прекращают спортивные первенства в связи с коронавирусом, белорусских болельщиков призывают идти на стадионы, сообщает «Радыё Свабода».

Председатель Белорусского федерации футбола Владимир Базанов заверил, что беспокоиться по поводу пандемии коронавируса нет никаких оснований.

«Еще до матча за Суперкубок Беларуси и четвертьфиналов Кубка страны мы разместили на своем сайте методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Что касается самих стадионов, никакого специального контроля на входах не планируется», - отметил Базанов.

Чемпионат Беларуси по футболу - единственный в Европе футбольный турнир, который не был остановлен. Коронавирус стал причиной переноса чемпионата Европы по футболу 2020 году. Отложили и сроки матчей плей-офф Лиги наций, в которых планировалось участие белорусов.

«Решения о сроках проведения международных турниров принимает УЕФА. На данный момент матч с Грузией перенесен на июнь, но у нас пока нет точной даты. В последнем заявлении УЕФА сказано, что все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. До окончательного решения мы не можем говорить о планах подготовки команды», - сказал по этому поводу Базанов.

Владимир Базанов также прокомментировал нарекания на милицию, сотрудники которой отмечаются строгим осмотром болельщиков.

«На днях в Доме футбола была инициирована встреча представителей МВД со специалистами в безопасности и работе с болельщиками клубов высшей и первой белорусских лиг. Надеемся, что в сезоне 2020 году нам удастся наладить конструктивный диалог и добиться прогресса в этом направлении. Важно, чтобы болельщики также шли навстречу и по возможности заранее приходили на стадионы», - подытожил председатель Белорусской федерации футбола.