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«Забастовка - это уже самоизоляция, которая нам всем сейчас нужна»

  • 20.03.2020, 21:03
«Забастовка - это уже самоизоляция, которая нам всем сейчас нужна»
иллюстрационное Фото: Reuters

Что происходит в белорусских вузах во время пандемии.

С 20 по 23 марта некоторые студенты МГЛУ решили объявить забастовку, не посещать занятия или приходить на них в масках с надписью «хаха, я тут умру», пишет tut.by.

При этом, рассказывают преподаватели разных университетов, многие студенты уже неделю редко появляются в вузе. В одной из групп БГУИР, например, из 30 человек на аудиторные занятия пришло четверо.

В МГЛУ все началось со сбора подписей за то, чтобы перевести учебный процесс в онлайн, тем самым свести свои контакты до минимума из-за ситуации с коронавирусом. Но поддержки у администрации вуза эта инициатива не нашла, говорит Лиза Прокопчик, студентка 4-го курса.

— Ребята из МГЛУ, с которыми я даже не была знакома, начали собирать подписи. Но в ректорате эту инициативу не поддержали, — рассказывает девушка.

Организовать университетскую забастовку предложил в паблике «Подслушано» кто-то из студентов.

Для чего студенты решились на акцию?

— Забастовка — это уже самоизоляция, которая нам всем сейчас нужна из-за ситуации с коронавирусом, — убеждена Лиза. — При этом мы призываем делать домашку и учиться, как раньше. Главное, чтобы у нас была возможность делать это дистанционно.

19 марта студенты иняза провели акцию — у выхода из метро «Площадь Победы» раздали одноразовые маски с надписью «ха-ха, я тут умру», призвали делать в них фото и выкладывать в соцсетях. Но массового эффекта она не дала: сейчас во «ВКонтакте» можно найти всего несколько постов с хэштегом #хахаятутумру или #хахаятутпамру и сториз в Instagram.

Преподаватель Минского государственного лингвистического университета говорит, что о сборе подписей студентами слышал.

— Студенты рассказывали, что они организовали сбор подписей, и это была инициатива «снизу». Видел, что несколько парней селфились в масках.

По словам преподавателя, недавно в МГЛУ вышел приказ ректора, что лекции переносятся на неопределенный срок, но о практических занятиях в нем речи не шло.

— В остальном все работает, как обычно.

Правда, в последнее время студентов на парах стало меньше даже без забастовки.

— Многие не ходят на занятия. Администрация просит нас следить за пропусками. Тех, кто пропускает, мы не имеем права принимать без справки о том, что они здоровы. Либо же они должны нести объяснительную в деканат. Из других мер преподавателям рекомендуют мыть руки и проветривать помещение. На этом все.

«Установка такая: мы не препятствуем, но и не рассказываем студентам о возможности написать заявление о свободном посещении»

По словам преподавателя Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, на занятия ходит мало. Особенно на этой неделе.

— Что лично я делаю всю эту неделю на занятиях? Стараюсь снизить уровень тревоги у моих студентов. Они беспокоятся из-за этой ситуации. Мы — IT-вуз страны. И, как мне кажется, мы могли бы первыми показать пример и перейти на онлайн-обучение.

Сейчас у студентов БГУИР, рассказывает преподаватель, есть возможность написать заявление о свободном посещении, получить индивидуальное задание от преподавателя и осваивать курс дистанционно.

— Конкретно на нашей кафедре установка такая: чтобы мы этому не препятствовали, но и не призывали, не рассказывали студентам о такой возможности. Хотя многие студенты, подписывав заявление о свободном посещении, все равно боятся пропускать занятия. Потому что есть преподаватели, которые им говорят: «Мне без разницы, эпидемия или нет, есть заявление или нет. Пропустите три лекции — получите „два“ на экзамене».

В четверг, 19 марта, на занятия из группы, в которой учатся 30 человек, пришло четверо. Еще одна группа — в ней примерно 15 студентов — предупредили, что все они написали заявления о свободном посещении.

— Следующая группа открыто спросила: «Нормально ли будет, что все они не придут?» Еще в одной группе, в которой 30 человек, 26 студентов написали заявления. Остальные спрашивают, что им делать. Никаких письменных распоряжений насчет ситуации нет — все решается устно.

Три недели назад, рассказывает преподаватель БГУИР, когда у студента БНТУ обнаружили коронавирус, ситуация была спокойная. Теперь — нет. Беспокоятся и сами преподаватели: кроме антисептика и рекомендации не закрывать двери, чтобы лишний раз не трогать ручки, никаких других мер в вузе они не наблюдали.

— Сейчас со всеми студентами, которые не приходят на пары, мы общаемся онлайн. Материалы — презентации, задания и тому подобное — загружаем на Google Drive. Даже просят вести эфиры в Instagram. Если посмотреть, то инструментов для дистанционного обучения у нас множество.


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