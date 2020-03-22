Профессор: Учитель пытается компенсировать падение своего авторитета авторитарными методами 18 22.03.2020, 8:32

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Белорусские власти затевают в школах странный эксперимент.

В Беларуси собираются ввести административную ответственность за оскорбление учителей. Член Общественного Болонского комитета профессор Владимир Дунаев рассказал «Салідарнасці», как относится к этой идее.

О том, что возможно введение административной ответственности за оскорбление учителей, рассказала замглавы администрации Лукашенко Ольга Чуприс во время посещения Волковысского педагогического колледжа в феврале.

— Например, немало событий произошло в прошлом году именно негативного толка, когда школьники пытались, скажем так, давить на учителей. Порой такие ситуации доходят до откровенных оскорблений школьного учителя. Обществу надо встать на защиту педагогов. Это можно сделать, используя, например, опыт нашего восточного соседа — Казахстана, где ввели административную ответственность за оскорбление учителя при исполнении должностных обязанностей. Мы присмотрелись к данному нововведению и планируем ввести такую же норму в наш кодекс, — процитировала Чуприс «Гродненская правда».

Член Общественного Болонского комитета профессор Владимир Дунаев назвал «Салідарнасці» несколько причин агрессии в школе.

– По всей видимости, эта проблема обостряется, в том числе из-за того, что в обществе существует атмосфера агрессии. В такой атмосфере складывается впечатление, что добиться каких-то справедливых результатов можно только путем насилия. Чего ж тут удивляться, когда дети начинают использовать такие механизмы. Но эта агрессия не заложена от рождения – это результат существования неблагоприятного контекста, – отметил Дунаев.

Другое серьезное обстоятельство – падение авторитета учителя в современном мире:

– Авторитет учителя в глазах учащихся падает естественным образом. Педагог уже не единственный носитель знаний, у детей есть интернет, который авторитетнее учителя.

Профессор обратил внимание еще на одну причину возможной агрессии со стороны учеников.

– Средняя школа у нас оказалась институтом, культивирующим социальное неравенство. Результаты PISA (международная программа по оценке образовательных достижений учеников – С.) показали огромный разрыв между результатами лицеистов и сельскими школьниками, который можно оценить почти три года обучения. Система образования, по сути, блокирует социальные лифты. Это неизбежно порождает агрессию со стороны учащихся, – считает Дунаев.

Наконец, порой нападки школьников провоцируют сами педагоги.

– Учитель далеко не всегда в состоянии конкурировать с всемирной паутиной. И при этом он очень часто пытается компенсировать падение своего авторитета авторитарными методами в отношении учеников. Естественно, в ответ он тоже получает агрессию, – отметил Дунаев.

Член Общественного Болонского комитета подытожил:

– Ситуация значительно сложнее, ее не решить административными методами.

Обсуждение введения ответственности за оскорбление учителей – свидетельство педагогического бессилия в современной школе.

Защищать учителей, конечно, надо. В равной степени, как и защищать всех других участников образовательного процесса – прежде всего, самих детей. И не только в средней школе. В вузах также случаются конфликты между преподавателями и студентами, и далеко не всегда в них виноваты учащиеся.

Идет взаимная агрессия. И если вводить административную ответственность за оскорбление учителей, то потом по этой логике придется вводить ответственность всех перед всеми. Не думаю, что это лучший путь.