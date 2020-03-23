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В Житковичах коронавирусом заразилась женщина, которая не была за границей

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  • 23.03.2020, 15:34
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В Житковичах коронавирусом заразилась женщина, которая не была за границей

Это второй случай в Гомельской области.

Подтверждён второй случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Гомельской области, сообщает gomel.today. Как стало известно, болезнь выявили у жительницы райцентра Житковичи.

По имеющейся информации, женщина 1961 года рождения обратилась за помощью с пневмонией, взятый мазок показал положительный результат в субботу, 21 марта. Заболевшая направлена в Гомель, поскольку у неё зафиксировано двустороннее воспаление лёгких. Лечение проходит в Гомельской областной туберкулёзной клинической больнице.

Известно, что заболевшая коронавирусом женщина никуда за пределы района уже очень давно не выезжала. Поэтому источник инфекции остается загадкой. Контактами первого уровня оказались в основном местные врачи и, судя по появившимся в пабликах Житковичей в соцсетях постам, в местной больнице уже начал меняться график приема врачей. Очевидно, это происходит вследствие того, что контактировавшие с заболевшей медики будут отправлены под наблюдение.

Как вирус мог попасть в такой отдалённый и изолированный район, как Житковичский, да ещё и с учётом того, что заболевшая женщина его не покидала — вопрос со многими неизвестными.

Напомним, до сегодняшнего дня было известно о единственном случае заболевания COVID-19 в Гомельской области — 20-летний спортсмен «привёз» вирус из Португалии. Во всей стране 81 подтвержденный случай.


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