«Все больницы в Минске переполнены, с пневмонией повезли в Новинки» 24.03.2020, 11:50

Жительница Минска с симптомами коронавируса не могла добиться госпитализации и пошла на работу.

Все больницы в Минске переполнены, мест нет, с пневмонией повезли в Новинки. Жительница Минска Анастасия Хотянович пишет о том, как ее госпитализировали с пневмонией и симптомами коронавируса в Республиканском научно-практическом центре пульмонологии и фтизиатрии, сообщает телеграмм-канал «Баста»:

- Ну что, дошел ли до нас короновирус? Лежу в больнице в РНПЦ в Новинках. Вызвала 19 марта скорую на работу, заболел живот. Врачи скорой расспросили про мой сухой кашель, когда узнали что пару недель назад болела, забрали провериться на пневмонию, которая подтвердилась. В Минске сказали больницы переполнены, поэтому всех везли сюда. Здесь два этажа с пневмонией и третий тоже начинают заполнять. Медсестра пожилая говорила что сколько работала здесь, не видела столько больных пневмонией. И да. Никаких тестов на короновирус здесь никому не делали и не будут делать. Врачи отшучиваются: возможно в реанимации и делают тесты. Не знаю.

Попала я к врачу после 19.00 у меня была температура 37.5, мне драло горло от постоянного кашля, врач был замученный и ему было абсолютно до фонаря как я себя чувствую. Не послушав, не померяв температуру, он спросил, закрываем больничный? Я высидела столько на коридоре и как представила, что в понедельник снова сидеть, сказала закрываем. Только антибиотик попросила выписать другой. Выписал Кларитромицин и до свидания.

В понедельник я вышла на работу. Температура 37.3-37.4 держалась еще порядка дней трех, потом стала наоборот низкая 35.5, 36.0. Кашель не проходил. Периодически болела голова. Была общая слабость. Одышка. Пила антибиотик, от кашля сальбутамол и амброксол, сиропа джосет как оказалось у нас нет в стране вообще на тот момент. Заметила что от этого комбо кашель реже. И вот в таком состоянии я и проходила до 19 марта.

Я пришла на работу, по дороге уже почувствовала что начинает болеть живот (как желудок, в районе диафрагмы) Не помогли гастал, фестал и ношпа. Боль стала сильной и отдавала в левую сторону, как будто сердце болит. Вызвали скорую. Сделали кардиограмму, померяли давление, все хорошо. Врач обратил внимание на мой кашель. Стал расспрашивать когда болела, когда начался. Сказал, что это те самые (???) симптомы. Укололи в плечо обезболивающее, живот перестал болеть. Повезли в РНПЦ с диагнозом внебольничная пневмония. Я спросила, почему не в пятую? Мне сказали, там нет мест, всех сказали везти в Новинки. Говорю, какая пневмония, у меня температуры нет. А это тоже признак, говорит. Анализ крови в итоге нормальный, соэ 7 всего. На снимке увидели пневмонию.... Я до последнего думала что не положат и у меня ничего нет. Из симптомов на день госпитализации были: сухой кашель, небольшая одышка, боль в спине в районе легких, температура за день менялась от 36.6 до 37.2, и обратно.