Известный литовский дизайнер начал шить маски против коронавируса 25.03.2020, 13:50

Юозас Статкевичюс

Его дом моды производит два вида масок — стандартные и с необычным дизайном.

Литовский дизайнер Юозас Статкевичюс начал шить маски. Его дом моды производит два вида масок — стандартные белые и черные с необычным дизайном. Юозас Статкевичюс рассказал о новой деятельности его модного дома корреспонденту Charter97.org в Вильнюсе.

— Юозас, почему вы решили начать шить маски?

— В мире сейчас бушует коронавирус — где-то ситуация совсем плохая, где-то получше. Литва старается сделать все возможное, но сегодня у нас уже более 200 заболевших. Вышло такое правило, что люди, которые выходят из дома, должны быть в масках. Наш дом моды в такое время решил подключиться. Я решил сшить маски, чтобы люди могли себя защитить. Мы нашли хлопчатобумажную ткань, сделали специальную выкройку — все-таки, наш дом моды работает уже 33 года, и в шитье мы понимаем. В составе наших масок — двойной слой хлопчатобумажной ткани с добавлением эластана, это позволяет маске красиво прилегать к лицу. Все-таки, красота — не последнее дело, даже несмотря на то, какая катастрофа вокруг нас. Эти маски не медицинские. Это просто защитная маска. Немаловажно, что их можно переработать.

— Сколько стоят ваши маски?

— Цена одной маски — 19 евро. Другие дизайнеры тоже сейчас делают маски, и цены поражают — есть и по 200, и по 300 евро. Так что моя цена очень демократична. Маска только выглядит лаконично, на самом же деле пошить ее достаточно сложно.

— Ваши маски существуют только в черном варианте?

— Есть сеть аптек, у которой сложности с заказом масок. Они заказали у меня партию обычных белых хлопчатобумажных масок. Я подобрал очень плотную ткань для этого заказа, которая в то же время тонкая, со специальными складками и резинками. Для меня важно, чтобы мы этими одноразовыми масками не загрязняли планету, потому что их будет миллионы. Поэтому такие маски мы шьем из стопроцентного хлопка. Эти маски можно промывать. Но надо понимать, что это просто профилактика, это никакие не медицинские маски. В медицинских вставляют фильтр или флизелин. Я же делаю красивые, качественные и удобные маски. Ведь удобство — это и есть красота. Цена обычных белых хлопчатобумажных масок от Юозаса Статкявичюса — примерно три евро.

Я не стараюсь как-то обильно декорировать свои маски. Мы ведь не знаем, может пандемия растянется на шесть месяцев, а может быть вирус исчезнет очень быстро. Это просто маски на выживание.

— Расскажите о работе в условиях карантина.

— Сейчас большой кризис и абсолютная катастрофа. Люди, может, и хотели бы что-то сшить и заказать себе — на свадьбы, юбилеи. У меня большой список клиентов. Но я не могу работать — нам запрещают работать. Но наш модный дом не попал в список компаний, которым государство возместит 60% зарплат работников. Так что мы должны работать — налоги и зарплаты надо платить. Сейчас люди не покупают ни парфюма, ни красивой одежды, не заказывают кутюрные платья. Откуда взять деньги? Сейчас мы продаем наш товар исключительно по интернету. На работу приезжаем по одному, чтобы взять материалы и вернуться домой, чтобы шить там. Найти материалы сейчас крайне тяжело — все магазины закрыты, ткани и образцы выбираем по интернету, много времени занимает переписка и телефонные разговоры, потом кто-то приносит ткани и оставляет их под дверью. Это просто катастрофа, так работать. Но мы стараемся изо всех сил помочь каждому гражданину Литвы — и моднику, и тому, у кого маленький бюджет.

Многие крупные дома моды — и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Италии — все, кто еще может работать — стараются помогать, чтобы мы выжили и защищали себя и других. Сейчас такое время — мы должны крутиться как можем, чтобы большой модный дом не обанкротился.

— Сколько масок вы планируете пошить?

— Мы будем шить, пока идет карантин, пока будет материал и пока есть силы. Если не заболеем — будем шить до последнего. Нужно будет — будем шить и сто тысяч, и двести тысяч, сколько понадобится. Вчера я лег спать в три часа ночи — потому что лично резал резиночки для масок. Такое время — теперь мастера кутюра стали шить маски.