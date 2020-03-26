Народный карантин в действии: белорусы остаются дома 5 26.03.2020, 10:27

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Репортажи из социальных сетей.

Многие белорусы прислушались к советам врачей и остаются дома. Фото и комментарии с хэштэгом #народныйкарантин можно найти в соцсетях, сообщает телеграмм-канал «Баста»:

- Вещаю из своей однокомнатной квартиры. Сегодня, да и уже как два дня назад я выхожу на улицу только в крайних случаях. Объясняю это тем, что не собираюсь ждать, пока «опомнится» наше государство. Я человек и, как и все, обречена на свободу выбора. Потому что в конце концов, мы сами в ответе за свою жизнь. Всем здоровья и мозгов.

- В такой трудный момент для всего мира мы все, как никогда, должны держаться друг от друга… подальше!

- Мы на добровольном карантине. Называется позаботьтесь о себе сами.

Накануне лидеры белорусской оппозиции и общественные деятели выступили с обращением к гражданам Беларуси.

В обращении говорится, что во время глобальной вспышки коронавируса (COVID-19), самой опасной пандемии 21 века, белорусские власти сделали все, чтобы в Беларуси распространение этой болезни приняло неконтролируемый характер, подвергая смертельной опасности жизни всех без исключения жителей нашей страны.

В этой ситуации общественные и политические деятели Беларуси призвали в период с 23 марта по 5 апреля ввести Народный карантин, включающий следующие меры:

- отказаться от участия в любых массовых мероприятиях;

- не отправлять детей в ясли, детские сады, школы и другие учебные заведения;

- не посещать университеты, требовать от руководства учебных заведений введения дистанционного обучения;

- по возможности ограничить свои социальные контакты до минимума. Во многих странах оправданным во время карантина является выход из дома только в продуктовый магазин или аптеку.

- обеспечить самоизоляцию и выполнение санитарных правил, проводить тщательную дезинфекцию мест проживания, особенно общежитий.

Обращение с предложением ввести Народный карантин подписали:

Владимир Некляев, поэт, председатель движения «За государственность и независимость Беларуси»

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»

Степан Светлов (NEXTA), блогер

Павел Северинец, сопредседатель Белорусской Христианской Демократии

Николай Статкевич, председатель партии «Народная грамада»

Геннадий Федынич, Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП)

Юрий Хащеватский, кинорежиссер