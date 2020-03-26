«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» 10 Ольга Майорова

26.03.2020, 13:17

12,698

Ольга Майорова

Все чудесатее и чудесатее дела в наших белорусских «палестинах».

Дорогой, очень дорогой Минздрав!

Все чудесатее и чудесатее в наших белорусских палестинах. Не успели мы изумиться тому, что ты собираешь благотворительные взносы на борьбу с коронавирусом, которого нет, как новое изумление постигло меня. Объясните мне вот какую вещь.

Во всей ойкумене полыхает коронавирус, которого «у нас нет». Стратегия правительств и медиков везде приблизительно одинаковая — все понимают, что переболеют минимум 2/3 населения и делают все, чтобы растянуть процесс заражения во времени. Чтобы не создавать критическую нагрузку на системы здравоохранения своих стран.

Предполагается, что большинство людей переболеют с разной степенью тяжести, но потом популяция заработает себе ценой человеческих жертв иммунитет. Эпидемия пойдет на спад, а человечество приспособится к этой заразе, а может, даже изобретет вакцину. План понятен. Вот только я не понимаю, как посреди всего этого выжившего счастливого человечества выживем мы, белорусы.

Ведь с твоей точки зрения, дорогой Минздрав у нас коронавируса практически нет. Есть ОРВИ и внебольничные пневмонии. То есть приобрести иммунитет от коронавируса жителям Беларуси не удастся ну никак. Злые и жадные соседи все закрыли свои границы, и съездить к ним за импортным иммунитетом мы не сможем. Импортозамещение в виде ОРВИ и обычных пневмоний окажется бесполезным. И останемся мы, гордые и неиммунизированные, одни в целом свете. Ну, как наши футболисты, которые единственные в мире проводят свой республиканский чемпионат. Доказывают свою уникальность.

И вот оживший и бодрый окружающий мир вернется к нормальной жизни. Коронавирус приживется в нем и станет для местных жителей сезонной легкой досадой. Все начнут ездить друг к другу в гости, Олимпиады и каннские фестивали проводить. А мы? У нас-то коронавируса ведь не было!

Значит, мы останемся без иммунитета и не сможем никуда за границу нос высунуть. Потому что там вирус на цепи сидит. И чужих, неиммунизированных, сразу съедает. Останется нам построить Великую Белорусскую Стену и гордиться тем, что благодаря мудрости Великого Кормчего мы просто переболели такими родными пневмониями. Туристами нам уже не быть, на конференции и фестивали всяки-разны не ездить, в гости к родным не наведываться.

А чтобы мы не страдали, надо просто интернет будет отрубить, чтобы нас душесмутительные мысли не одолевали. Разговаривать с потусторонним миром будем, как в тюрьме: через стеклянную перегородку и телефонную трубку.

Красота, правда, дорогой Минздрав? Ты ведь этого добиваешься?

Научись хотя бы врать так, чтобы нам было не стыдно поверить, дорогое правительство. Очень дорогое. Ибо дорого ты нам обходишься. Боюсь, как бы не слишком дорого.

Ольга Майорова, «Фейсбук»