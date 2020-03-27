«Один снаряд упал за домом, другой — возле фермы» 15 27.03.2020, 8:25

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Фото: onliner.by

Что рассказали жители деревни, эвакуированной после ЧП на полигоне.

Позавчера вечером на полигоне под Осиповичами случилось ЧП: загорелась машина, перевозившая снаряды для системы залпового огня. В Министерстве обороны о произошедшем отчитались максимально кратко: двое военнослужащих получили ожоги, причины устанавливаются — все. На деле из-за случившегося пришлось эвакуировать целую деревню, а местные жители говорят, что в их огороды полетели снаряды, пишет onliner.by.

На подъезде к деревне, со стороны полигона, что-то горит: белый дым виден за несколько километров. Что там горит и почему — местные не знают и безразлично пожимают плечами. Может, последствия вчерашних событий, а может, просто трава горит.

Деревня относительно небольшая, но живая. По пыльной дороге кряхтит почтовый грузовичок, на обочине клюют планету куры, возле калитки паркуются дачники.

— Мы из Минска приехали, у нас тут дача. Соседка позвонила, сказала, что у нас тут происходит что-то, — рассказывает нам женщина в яркой куртке и ведет в конец огорода, где чернеет пятно выжженной травы. В центре — выкопанная яма. — Сюда снаряд упал, ночью накопали каких-то ям у нас!

Женщина убеждена, что пожар в ее огороде произошел в результате падения снаряда, а яму выкопали сотрудники ведомств, которые работали здесь всю ночь. Ей при этом никакой информации не поступало.

Наша собеседница объясняет, что к взрывам и шуму местные уже привыкли: на полигоне все время проходят какие-то учения, но в этот раз что-то пошло не так. Нам советуют обратиться к соседке, которая в момент случившегося была дома. Баба Мария сама слышит посторонние голоса и зовет в дом.

— У нас тут все время бабахи, но вчера даже я, баба старая, слышала, что что-то не то. Взяла клюку, пошла посмотреть на улицу. А тут уже машины туда-сюда ездят. Подходят ко мне эмчээсники и говорят: собирайся, бабушка, будем эвакуироваться. Я сопротивлялась, но все равно повезли. Оказалось, были взрывы у нас! Но я скажу, что мне понравилось, как все было профессионально сделано! Все вежливо, все четко! Молодцы! — восклицает старушка.

Женщина говорит, что часть местных отвезли в осиповичскую гостиницу, остальные разъехались по родственникам. Вернуться разрешили только сегодня утром.

— В гостинице вечером покормили и потом еще утром. Все сделали для нас, — рассказывает о приключении старушка.

Ее соседа Володю поймали по пути домой и развернули: оставаться не разрешили никому.

— Еду с халтуры. Обгоняет меня машина с мигалкой: «Разворачивайся. Эвакуация». А я в рабочем — куда?! Разрешили мне быстро переодеться и повезли в гостиницу, — говорит мужчина.

Мимо проезжает подросток Даниил. Парень тоже слышал, как бахало, и даже знает, где упали снаряды.

— Мы на квартиру поехали, когда эвакуация началась. Взрывалось нормально так, грохот стоял. Один вот здесь, во дворе, лежал, а другой где-то дальше, — показывает юноша.

В это время у автолавки собирается компания соседей, которой сегодня не положено обсуждать ничего, кроме случившегося.

— Мы уже знаем, как взрывы звучат, а тут как-то по-другому. Я пошел на крыльцо: думаю, они что там, болванками стреляют? Совсем того? А оказалось, что снаряды в нашу сторону полетели. Один упал за домом, другой — возле фермы, — объясняет мужик в черной шапке.

— Тут быстро понаехало машин, всех повезли в город. В гостиницу вроде 17 человек заселили. Остальные сами уехали — кто к родственникам, кто по своим квартирам, — рассказывает женщина с кирпичиком в руках и предлагает проехать к ферме, где якобы приземлился один из снарядов. — Всего у нас в деревне, может, человек 50 живет. Точно не знаю. Но знаю, что эвакуировали всех.

Возле заброшенных строений несколько полян выгоревшей травы, рядом яма. Связано ли это со вчерашними событиями, мы не знаем. В пресс-службе Министерства обороны, куда мы обратились за комментарием, заявили, что все уже сказано на сайте. На вопрос об упавших снарядах официального ответа мы пока не получили.