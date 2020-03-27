В Иране уже 300 жертв «лечения» коронавируса алкоголем 6 27.03.2020, 15:36

2,640

Ранее такой фейковый способ «лечения» пропагандировал Лукашенко.

В Иране, где употребление алкоголя строго запрещено законами шариата, около 300 человек погибли и более тысячи отравились после того, как приняли метанол для "лечения" и "профилактики" коронавируса, пишет Associated Press.

В стране в соцсетях распространяются фейки об эффективности лечени вируса алкоголем, основанные в частности на сообщении британского таблоида Daily Mail. В нем шла речь, что некий школьный учитель и другие "вылечились с помощью виски и меда".

Прием внутрь 10 мл приводит к тяжелому отравлению, 80-150 мл - к смерти. Токсический эффект развивается несколько часов.

Самая легкая форма отравления - головная боль, слабость, недомогание, озноб, тошнота и рвота. В организме метанол окисляется до формальдегида. По запаху и вкусу неотличим от этилового спирта. При отравлении метанолом антидот - этанол.

Отмечается, что на фоне спроса на алкоголь местные "самогонщики" продают крайне токсичный метанол.

По состоянию на 27 марта в Иране диагностировано почти 30 000 случаев заболевания, более 2200 смертей и 10 400 выздоровлений. Это самый зараженный регион на Ближнем Востоке. На Западе сомневаются в достоверности данных из Ирана и считают, что власти страны могут скрывать масштабы эпидемии.

Ранее сообщалось, что в Иране в течение нескольких недель скончались более 200 человек, которые употребляли алкоголь "для профилактики" коронавируса.

Напомним, ранее Лукашенко предлагал лечиться от коронавируса водкой.