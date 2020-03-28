Как минский ресторан закрылся и бесплатно готовит обеды для инфекционной больницы 4 28.03.2020, 22:57

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Фото: tut.by

Повара рассказали, почему решили поддержать медиков.

«Уважаемые гости, Grillman уходит на волонтерство», — сообщает табличка на входе в минский ресторан. С 26 марта заведение закрылось для посетителей. Здесь начали бесплатно готовить горячие обеды для сотрудников городской клинической инфекционной больницы. О том, как это происходит и почему повара решили поддержать медиков, в репортаже tut.by.

Ресторан Grillman находится на проспекте Машерова. Обычно здешние повара приходят на смену к 10.00−10.30, теперь же на кухонном посту они с 8 утра. Одни нарезают зелень, другие разбираются с рисом, бармен Омар наклеивает на контейнеры, куда скоро разложат и разольют обед для медиков, таблички с названиями блюд.

Фото: tut.by

— Ресторан мы открыли в декабре 2019-го. За последние две недели клиентов стало очень мало. Ясно: кризис неминуем, но мы не планируем никого увольнять, — знакомит с ситуацией Юрий Агеенко, владелец и шеф-повар ресторана. — Чтобы не останавливать работу, я предложил коллективу: «Кто хочет, может на время уйти на карантин, я не обижусь, зарплата сохранится — или давайте вместе готовить обеды для врачей». Все-таки эпидемиологическая ситуация сложная, медикам сейчас непросто. Ребята ответили: «Шеф, мы в деле».

И дело пошло.

Сам шеф на месте с 7.30, стоит у казана с курицей. Шутит, всю ночь не спал, волновался. Вчера они приготовили для больницы 100 обедов, сегодня 150. В понедельник планируют 200.

— Двести — это максимум, который больница обозначила. Столько сотрудников в будни у них работает единовременно, — поясняет собеседник. — Но если нужно будет больше, сделаем больше.

Фото: tut.by

Позавчера в меню для «инфекционки» были борщ и гречка с куриной печенью. Сегодня щи, восточный плов и берберский салат — овощи, кускус и копченая курица.

— Мы не хотим быть матерью Терезой. Мы не кормим голодных врачей. Они не голодают и сами могут собрать себе ссобойки, — озвучивает основной посыл всего происходящего владелец ресторана. — Мы хотим быть бабушкой Аней, которая о тебе позаботится и предложит порцию свежего домашнего борща. Пусть эти 30 минут, которые медработники могли бы потратить на приготовление обеда, они лучше отдохнут.

— А почему решили поддержать именно городскую «инфекционку»?

— Улица Кропоткина, где она находится, для нас родная, — не отрываясь от дел, отвечает собеседник. — В 1992 году отсюда мы начинали свой бизнес: тут размещался наш первый офис. Теперь в здании рядом с больницей наш печатный салон. Так что мы по-соседски решили их поддержать и предложили помощь.

«Врачи воюют на одном фронте, мы, повара, — на другом»

Фото: tut.by

В помощь же самому шефу на кухне работают еще четыре повара. Один из них — Павел Голенков. Он не только сотрудник ресторана, но и бренд-шеф американской компании «Вебер». Павел — спец по свиным ребрышкам. Те, кто в теме, наслышаны про его мастер-классы во Владивостоке, Москве, Питере, Саратове. Сейчас он режет курицу для салата. Параллельно присматривает, как в духовке тушатся перцы.

— На самом деле для повара-профессионала самое сложное — это готовить простую домашнюю еду. Ведь ты уже привык работать с другими продуктами, — удивляет и объясняет Павел. — Пришлось вспоминать базовые знания, которые нам давали еще в училище.

Рядом повар Дмитрий Волынец. Дима перебирает кускус. Приходить на работу на два часа раньше привычного, признается, для него не проблема. Молодой человек — спортсмен. Обычно он бегает по утрам, так что просыпается рано.

Фото: tut.by

— Врачи воюют на одном фронте, мы, повара, — на другом: чем можем, помогаем, — объясняет Дима, почему сотрудники решили поддержать идею шефа.

— Есть чувство, что вы тоже немного герои?

— Есть чувство волнения, как медработники воспримут нашу еду, — слово за Павлом Голенковым. — Мы стараемся, чтобы все получалось вкусно и по-домашнему.

— Так, давайте не говорить, а работать, — прерывает нас Юрий Агеенко. — А то не успеем.

Успеть нужно к 11.30. В это время контейнеры с упакованной едой должны загрузить в машину, чтобы увезти в больницу.

«Мы не ожидали, что будет такой отклик»

Фото: tut.by

Успеть нужно не только поварам, но и другим сотрудникам ресторана. Уже знакомый нам бармен Омар теперь заворачивает в салфетки одноразовые вилки и ложки.

А управляющий рестораном Никита Божко взял на себя еще и обязанности телефониста. Он отвечает на звонки от тех компаний и людей, которые тоже хотят поддержать врачей. Звонят ему часто — и это классно. Позавчера даже в десять вечера набирали. Фермер из Лиды, например, предложил привезти 400 килограммов картошки (ресторан пока взял сто). Второй — из-под Радошковичей — принес курицу.

— Мы договорились с «Виталюром», они привезут продукты, «Петруха» поможет с мясом, — перечисляет Никита. — Одни компании готовы предоставлять овощи, другие — подсолнечное масло, третьи — рыбу.

Фото: tut.by

— Куда поставить коробки? — заходит в ресторан Антон Плотников, шеф-повар ProSushi, они с коллегой привезли упаковки для супов. Позавчера привозили зелень. — Про то, что Grillman будет готовить для врачей, я прочел у Паши (Павла Голенкова. — Прим.) в инстаграме. Подумал, классная идея, захотелось их поддержать. Если еще что-то будет нужно, будем помогать.

— Мы не ожидали такого отклика, — честно признается Никита Божко. — Сейчас нам важно найти крупных партнеров, которые смогут поддерживать нас не разово, а постоянно. Все-таки не ясно, насколько все это растянется.

Фото: tut.by

Поддержку ресторану предлагают и простые горожане. Одни хотят привезти овощей, другие заказать доставку из гипермаркета, третьи — перечислить деньги. Вся эта ситуация подсказала сотрудникам Grillman открыть на molamola сбор средств на ссобойки для врачей. За два дня люди перечислили уже более 4000 рублей.

— Сколько вы планируете поддерживать сотрудников «инфекционки»?

— Мы рассчитываем, что готовы потратить на обеды для сотрудников больницы 60 тысяч рублей. Конечно, в нынешних условиях сложно четко спланировать бюджет. Но, думаю, два месяца продержимся без проблем, — отвечает Юрий Агеенко. — Плюс появилось много компаний и людей, которые готовы нас поддержать. Спасибо им. Это придает уверенности.

Вообще, говорит собеседник, было бы здорово, чтобы другие рестораторы тоже подключились к их идее.

— Чтобы поддержали детскую «инфекционку», «шестерку» (6-ю городскую клиническую больницу. — Прим.), другие больницы. Причем не только в Минске, но и в регионах.

Фото: tut.by

— Есть надежда, что инициативу поддержат?

— Я верю в человечество, — улыбается Юрий Агеенко.

Обеды сотрудники ресторана оставляют рядом с корпусом «инфекционки». В здание не входят, с теми, для кого готовят, не пересекаются. Но медики передают спасибо через соцсети. «Спасибо за заботу, очень вкусно», «Реанимация сыта и счастлива», «Спасибо за поддержку. Очень вкусный и сытный обед», — пишут медработники в инстаграме.