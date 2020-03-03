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БГУ опять меняет цены на обучение

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  • 3.03.2020, 22:02
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БГУ опять меняет цены на обучение
иллюстрационное Фото

Ректор БГУ отменил свой приказ от 17 февраля.

В феврале стало известно, что многие белорусские вузы пересмотрят цены на обучение. Например, в БГУ с 1 марта учеба должна была стать дороже в среднем на 12%. Но 27 февраля ректор БГУ Андрей Король отменил свой приказ от 17 февраля, устанавливавший рост цен на обучение. Вместе с тем он утвердил новые, передает onliner.by.

К счастью для студентов, цены снизились. К несчастью, снизились они лишь по сравнению с отмененным прайсом.

Объясняем. 22 июля 2019 года БГУ публикует информацию о стоимости обучения в 2019/2020 учебном году. Приводим некоторые расценки:

на физическом факультете стоимость одинаковая — 2994 рубля за год (кроме последних курсов);

на экономическом факультете за обучение с первого по третий курс просят 4022 рубля, на четвертом — 3217 рублей.

В середине февраля расценки вырастают примерно на 12%:

на физфаке — 3420 (+426) рублей за год (кроме последних курсов);

на экономическом факультете за обучение с первого по третий курс просят 4460 (+438) рублей, на четвертом — 3567 (+350) рублей.

Согласно последнему распоряжению ректора указанные выше расценки отменяются и вводятся новые. Выше уровня цен, установленных летним приказом 2019 года, но чуть ниже отмененных февральских цен:

на физфаке, кроме последних курсов, — 3293 (+299 к ценам 2019 года);

на экономическом факультете на всех курсах — 4424 (+402 к ценам 2019 года) рубля, на четвертом — 3567 (+322 к ценам 2019 года) рублей.

Со всеми расценками можно ознакомиться по ссылке.


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