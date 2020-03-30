Крематории переполнены: Испания в состоянии шока 30.03.2020, 9:26

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ФОТО: AP

В клиники страны поступает все больше больных коронавирусом младше 40 лет.

По числу смертей от коронавируса Испания оказалась на втором месте после Италии, обогнав Китай, по крайней мере по официальным данным. Кроме того, правительство страны сообщило, что положительный тест на коронавирус выявлен у вице-премьера Испании Кармен Кальво. Она стала третьей заразившейся среди членов кабинета, пишет Süddeutsche Zeitung (перевод — inosmi.ru).

В жестких дебатах о недостаточной подготовке всей системы здравоохранения к пандемии Верховный суд в Мадриде сказал свое слово. Он отклонил в оперативном порядке ходатайство профсоюзов медработников о принуждении правительства к немедленному распределению защитных костюмов и масок. Как было отмечено, это не входит в компетенцию центрального правительства. Но суд в Мадриде обязал консервативного президента Мадридского автономного сообщества Изабель Аюсо незамедлительно выделить соответствующие материалы больницам.

Жалоба поступила от объединения старших ординаторов, которое ссылается на сообщения министерства здравоохранения, согласно которым все необходимые материалы есть в наличии в магазинах. Однако представитель Аюсо заявил, что в мадридском регионе все эти товары действительно в свободном доступе. Мадридские газеты уже много дней критикуют отсутствие координации между властями.

Медперсонал: пациентов старше 75 лет больше не отправляют в реанимацию

Министерство сообщило, что на сумму 432 миллиона евро в Китае было заказано все необходимое, в том числе 550 миллионов защитных масок, 5,5 миллионов тест-систем и 950 аппаратов ИВЛ. Транспортные самолеты испанских ВВС должны забрать материалы. Почти 14% инфицированных — медперсонал.

Стало известно, что от вируса скончалось два врача — 59-летняя семейный врач в Саламанке, у которой, в общем-то, были только легкие симптомы, и 63-летний врач государственной системы здравоохранения в Кордове.

Директор ведомства экстренных медицинских случаев Фернандо Симон заявил, что прирост заражений и смертельных случаев сильно замедлился. Специалисты рассчитывают, что на следующей неделе будет достигнут пик, после которого кривая, предположительно, пойдет вниз. По его словам, это означает жесткие меры, прежде всего запрет на выход на улицу, кроме визитов к врачу, покупки лекарств и продуктов. Разрешены также поездки для ухода за близкими. Парламент продлил изначально введенные на две недели меры до 11 апреля. Однако представители врачебных ассоциаций полагают, что этого недостаточно. Ожидается, что общественная жизнь будет парализована как минимум до конца апреля.

Быстрая процедура захоронения урн и гробов

Широкий резонанс прошлым вечером вызвали сообщения о том, что в большом ледовом дворце на севере Мадрида временно складируются десятки мешков с трупами и гробы. Через международные СМИ поступила информация, что в Мадриде умирает столько людей, что крематории переполнены. В среду сообщили, что крупнейший крематорий города после полуторадневного перерыва возобновил работу, как только поступили защитные костюмы для сотрудников.

Тем временем католическая церковь разрешила проводить быструю процедуру захоронения урн и гробов. Священник только окропляет святой водой медленно проезжающие к месту захоронения катафалки и читает молитву. На церемонию допускаются исключительно близкие родственники, которые должны соблюдать дистанцию на похоронах.

Согласно статистике, смертность намного выше среди людей старше 70 лет. По сообщениям медперсонала, пациентов старше 75 лет вообще не отправляют в реанимацию — врачам приходится отдавать предпочтение тем, у кого больше шансов выжить. Очагами большого риска по-прежнему остаются плохо оборудованные дома престарелых. Известно множество случаев, когда способные самостоятельно передвигаться пожилые люди на свой страх и риск покидали дом престарелых и уезжали к родственникам. Однако эксперты предостерегают, что за прошедшие дни поступает все больше больных младше 40 лет.

В ряде городов, в том числе Мадриде, власти арендовали гостиницы для размещения врачей, чтобы те не тратили много времени на путь до работы. Привлекают в обязательном порядке и студентов старших курсов медицинских университетов, которым выдаются временные разрешение на работу.