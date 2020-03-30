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Белорусские болельщики объявили бойкот чемпионату Беларуси по футболу

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  • 30.03.2020, 11:25
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Белорусские болельщики объявили бойкот чемпионату Беларуси по футболу

Посещаемость футбольных матчей упала на 60%.

Средняя посещаемость первых двух туров чемпионата Беларуси сезона-2020 составила 1215 человек, пишет «Трибуна».

Это на 59.5% ниже, чем показатель сезона-2019 на аналогичном отрезке. Тогда каждая встреча собирала в среднем 3002 зрителя.

Наименьшую аудиторию собрали «Ислочь», «Витебск» и «Неман».

Напомним, редакция сайта Сharter97.org прекратила освещать спортивные мероприятия в Беларуси. Мы протестуем против решения властей проводить соревнования со зрителями в разгар пандемии.


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