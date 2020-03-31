Жительница Витебска: Ситуация в городе очень серьезная 5 31.03.2020, 7:36

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Фото: Reuters

Каждый спасает себя сам.

В интернет все чаще стала просачиваться информация из Витебского региона о ситуации с коронавирусом. Сначала белорусским милиционерам запретили въезд на территорию области, а также выезд из нее. Как минимум несколько сотрудников милиции находятся на карантине. В понедельник стало известно о заболевшем актере Витебского театра имени Якуба Колоса, который находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Хотя Минздрав заявлял, что в Беларуси нет пациентов на ИВЛ.

Еще позже, студентам Витебского государственного университета (ВГУ) рекомендовали не возвращаться с выходных на занятия из-за ситуации с коронавирусом.

Почему Минздрав продолжает нам лгать? Каковы реальные масштабы пандемии коронавируса в Беларуси?

На эти и не только вопросы сайту Сharter97.org ответила общественная активистка и блогер из Витебска Елена Янушковская.

- В моей группе в «Фейсбуке» «Настоящая Беларусь» постоянно появляется информация о коронавирусе, которую я публикую. Так что я в курсе всего, что происходит. Много говорят о том, что в Витебске перепрофилированы именно под коронавирус туберкулезный диспансер, инфекционная больница, частично больница скорой медицинской помощи, трестовская и железнодорожная больницы.

Ходят слухи, что якобы возле железнодорожной больницы стоит оцепление из ОМОНа. Сегодня мы специально туда поехали проверить. ОМОНовцев там нет, но действительно закрыты ворота, передачи передают через ворота, на вахте стоят представители силовых структур, а не самой больницы. По ним это видно, они отказались давать какие-либо комментарии.

Настоящей ситуации мы не знаем. Мы считаем, что в Витебске сейчас очень тяжело. Люди много об этом говорят, делятся информацией. У кого-то родственники работают в больницах. Многое просто скрывается.

В понедельник был суд над блогером «Снимать разрешено» Ольгой Журавской. Там присутствовал заведующий инфекционного отделения. Мою реплику о том, что с них берут подписку о неразглашении, он сразу отверг и сказал, что это полная ерунда. Он объяснил, как происходит прием. То есть они выходят в химзащите, встречают скорую помощь, принимают людей. Про коронавирус разговор был коротким. То, что они не разглашают всего — это факт, от нас многое скрывают.

Люди совершенно спокойно передвигаются по городу и это просто страшно. Конечно, некоторые уже стали дистанцироваться, до них начало доходить, но реально ситуация тут очень серьезная.

- Верят ли люди тем цифрам, о которых нам сообщает Минздрав?

- Конечно, нет. Власти вообще никто не верит. Есть только полная ненависть и полное отрицание по отношению к ним. Что бы власти сейчас ни сделали, для них же будет хуже. Оправдания уже нет никакого. Настроения в обществе и так были ужасные, рейтинг Лукашенко падал, а сейчас на самом дне. Люди ушли в осаду и противостояние. Каждый спасает сам себя. Есть понимание того, что нужно выстоять.

- Ваша область находится на границе с Россией, где полностью отсутствует какой-либо контроль. Могло ли это повлиять на эпидемиологическую ситуацию?

- Без сомнения, границы нужно было закрывать сразу. Они и сейчас не контролируются. Люди совершенно спокойно въезжают на территорию Беларуси. Максимум, что у них спросят — есть ли температура. Если нет, то едут дальше.

- Видите ли вы опасность в том, что на фоне весенних праздников, начала дачного сезона, в Беларуси может начаться еще больший всплеск пандемии?

- Безусловно! Нам нужны строгие карантинные меры. Людям нужно дистанцироваться друг от друга. Пик пандемии нужно растянуть, чтобы не было бешеной нагрузки на медиков. Иначе мы просто будем умирать, кому где придется. Как говорится, где упал, там и умер. В такой ситуации нам просто не дождаться помощи. Если у нас будет такая вспышка, как в Италии или Испании, то все, мы пропали. Наши медики будут первыми принимать удар и первыми болеть. Я не понимаю поведения врачей, которые должны сейчас кричать «Спасите!» на всю ивановскую.

- Винят ли люди лично Лукашенко в происходящем?

- Лично на него сейчас все шишки падают. Рыба гниет с головы, как говорится. Лукашенко — это сейчас корень всех бед у нас в стране. А в ситуации с коронавирусом — тем более. Разговор уже идет не о каких-то социальных или экономических проблемах, а о жизни и смерти граждан. Многие люди уже так воспринимают и прямо говорят, что это геноцид, власти нас уничтожают.

Критика идет именно в сторону Лукашенко, потому что он не принимает никаких мер, наоборот пропагандирует какую-то чушь и неадекватные предложение о том, что надо бороться с вирусом водкой, трактором и полем, а еще хоккеем. И Славянский Базар в Витебске они собираются проводить. Это вообще ужасно. Вместо того, чтобы бороться с инфекцией, тратятся деньги непонятно куда.

Сейчас таким потоком идет информация про коронавирус, что просто не успеваешь за всем. Но мы будем возмущаться и писать обращения и электронные петиции. У нас сильная группа активистов в Витебске.

- Как вы относитесь к идее Народного карантина, который был предложен лидерами оппозиции и гражданского общества?

- Я прекрасно отношусь к этому. Нам нужно придерживаться Народного карантина. Лукашенко не объявляет официальный карантин потому, что не хочет оплачивать больничные людям. Сами белорусы сейчас в таком положении, что просто не смогут находиться в карантине из-за нехватки средств, многие работают за копейки. Сегодня власть должна отпустить всех по домам и оплатить людям больничные.