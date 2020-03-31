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Крик души врача из Витебска: Друзья, помогите спастись народу Беларуси!

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  • 31.03.2020, 8:06
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Крик души врача из Витебска: Друзья, помогите спастись народу Беларуси!

В городе ситуация начала выходить из под контроля.

Врач, сотрудница Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, опубликовала в соцсетях отчаянный призыв, сообщает телеграмм-канал «Баста»:

- Дорогие мои друзья! Помогите спастись народу Беларуси! Я врач, работаю в Витебске в больнице скорой медицинской помощи. В нашем городе ситуация начала выходить из под контроля. Медики скоро не будут справляться с наплывом больных. Много врачей находится в больницах с воспалениями легких! Распространите эту информацию в социальных сетях. Цифры, те что подают в ВОЗ, - абсолютно мифические.

Напомним, что в СМИ все чаще стала просачиваться информация из Витебского региона о ситуации с коронавирусом. Сначала белорусским милиционерам запретили въезд на территорию области, а также выезд из нее.

В понедельник стало известно о заболевшем актере Витебского театра имени Якуба Колоса, который находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По информации СМИ, в последнее время в Витебске произошел рост количества пневмоний минимум в два-три раза. В интервью «Радыё Свабода», витебский врач рассказал шокирующие подробности по количеству больных «пневмонией», заявив, что ситуация с коронавирусом в Беларуси может пойти по итальянскому сценарию.

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