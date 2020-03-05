Денег в стране совсем нет 31 5.03.2020, 21:26

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иллюстрационное Фото

Власти выставили на продажу «Гомсельмаш», «Коралл» и «ПромЛинкс» с особыми условиями.

Знаковые промышленные предприятия Беларуси решили продать, чтобы тем самым улучшить финансовое положение. В текущем году государство выставило на продажу 13 ОАО, 3 из которых находятся в Гомеле, пишут «Сильные новости».

В перечень «для проведения работ по приватизации» вошли — известный «Гомсельмаш», некогда гремевший на весь СССР «Коралл» и «ПромЛинкс», начавший свою историю в 1996 году на базе специального конструкторско-технологического бюро ПО «Коралл». «Сильные новости» узнали, на каких условиях их хотят пустить с молотка.

К месту заметить, ОАО «Гомсельмаш» не впервые попадает в такой перечень. Более того, его судьбой лично обеспокоен правитель. Летом прошлого года Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Ветковский район поручил правительству разработать стратегию развития этого предприятия: «Собирайтесь и думайте, но чтобы в будущем году мы перестали говорить о "Гомсельмаше" в отрицательном плане». Судя по всему, ничего не придумалось.

Осенью диктатор посетил Казахстан, а перед визитом сообщил, что «мы предложили казахстанцам подумать о том, чтобы они могли войти в акционерный капитал «Гомсельмаша». По его словам, президент Касым-Жомарт Токаев уже заинтересовался этим проектом. Однако после возвращения белорусского правителя из Казахстана эта тема больше не поднималась.

Напомним, что ранее к предприятию приценивались компании из России и Китая, но до сделки дело не дошло. А потому «Гомсельмаш» публично в очередной раз выставили на торги в надежде найти приватизатора и инвестора в одном лице. Правда, условия предлагаются без заявки на привлекательность.

В настоящее время государству принадлежит 100% акций «Гомсельмаша». А вот продать оно готово лишь 49,9%, то есть контроль все равно останется у главного собственника. При этом первое требование гласит, что продажа акций стратегическому инвестору осуществится «на условиях реализации инвестиционного проекта в обществе». А инвестором должна быть компания, «занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники».

И это еще не все. Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта должен быть не менее 500 млн. долларов. Потенциальный партнер государства обязан сохранить основной вид деятельности и профиль производства, обеспечить рост объемов производства и реализации продукции с использованием совместной товаропроводящей сети, а также расширить рынки сбыта. Ну и как вишенка на торте: покупатель акций ОАО должен обеспечить прибыльную работу «Гомсельмаша», «начиная с года, следующего за годом, в котором победителем конкурса будет выполнено условие по внесению инвестиций». Продавец не исключает, что «при условии выгодных предложений со стороны инвестора возможно принятие решения о продаже пакета акций до 75%».

Понятно, что потенциальный покупатель должен взвалить на себя и все долги предприятия, которые на начало 2019 года исчислялись сотнями миллионов рублей.

От ОАО «Коралл» (доля государства 100%) и ОАО «ПромЛинкс» (97,22%) хозяин намерен полностью избавиться. Если, конечно, найдутся покупатели, согласившиеся, помимо платы за акции, понести и другие траты.

Победитель конкурса за обладание «Кораллом» должен «в течение 6 месяцев со дня заключения договора купли-продажи акций в уставный фонд общества в виде вклада денежных средств в размере эквивалентном не менее 1 млн. долларов США по курсу Национального банка на дату внесения, с направлением их на модернизацию и техническое перевооружение общества». Он обязан платить зарплату работникам на уровне среднемесячной «не ниже сложившейся по Гомельской области». Ну и конечно, обеспечить ОАО прибыльной работой, «начиная с года, следующего за годом, в котором победителем конкурса будет выполнено условие по внесению инвестиций».

Аналогичные условия выставлены и возможному будущему хозяину ОАО «ПромЛинкс». Разница лишь в том, что он в уставный фонд общества должен внести не менее 400 тыс. долларов.

ОАО «Коралл», к слову, выставляли на продажу в 2017 году. А воз и нынче там...