Вот бы всей стране так! 4 Анастасия Зеленкова

6.03.2020, 13:05

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Ах, как же хороши виды лукашенковских дач с высоты птичьего полета!

Ах, как же хороши виды лукашенковских дач с высоты птичьего полета! Чистенько, аккуратненько, спортивные площадки, корты, фонтаны, оранжереи... Домики, один другого краше, раскиданы по всему периметру. Одно загляденье!

Если бы, конечно, все это ни принадлежало одному человеку, то можно было бы спокойно заносить лукашенковскую резиденцию в Заславле или дачу в Дроздах в число образцово-показательных хозяйств. Навести порядок на земле Лукашенко, похоже, вполне удалось. Правда, только на отдельно взятом куске земли.

Что же касается остальной, без этого куска, Беларуси, то тут почему-то не так прекрасно, как на лукашенковских сотках.

Вот для сравнения дача в Дроздах — а вот ОАО «Щедринское» Жлобинского района. В первой хочется жить, а из второго работники бегут кто куда. Те, кто бежать не может, идут в местную лавку, чтобы взять «на вексель» продуктов. Долг отдают уже после зарплаты, которая, к слову, 102 рубля («богатеи» имеют аж 360).

Или взять резиденцию в Заславле, где наверняка ютятся прославленные элитные овечки Лукашенко, — и ферму «Агрогородок», где содержат телят. Ветеринар, отрабатывающий распределение, был сильно удивлен, в каком болоте содержат животных.

Конечно, можно сказать, что Александр Григорьевич – хозяин от бога, потому и прекрасны его владения. Не зря же он пытается передать свои умения нерадивым председателям колхозов, которые без него и занавоженность не могут толком измерить. Но что-то тут все-таки не сходится.

И, кажется, дело не в нерадивых аграриях, которые не желают слушать советы «крепкого хозяйственника». Иначе как объяснить, что отсутствие Меркель или Трампа в коровниках, тем не менее, позволяет тамошним аграриям зарабатывать больше 50 долларов, кои платят в ОАО «Щедринское».

«Отчаяние и безнадега» — так охарактеризовали работники «Щедринского» свою жизнь в хозяйстве.

Впрочем, такие же мысли приходят и глядя на лукашенковские дачи.

Анастасия Зеленкова, «Салiдарнасць»