В Украине за шесть лет ограничили вещание 74 российских каналов 2 6.03.2020, 19:51

иллюстрационное Фото

В 2017 году в стране утвердили доктрину информационной безопасности.

В течение 2014–2019 годов на территории Украины было ограничено вещание 74 каналов, имеющих российское происхождение. Об этом сообщила экс-заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук, пишет

gordonua.com.

"За все время нашей деятельности было ограничено вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 российских. И это происходило в тот момент, когда украинское законодательство вообще практически не регулировало этот вопрос. За время, когда мы работали, было разработано семь законопроектов, которые в дальнейшем были приняты ", – сказала Фещук.

Она отметила, что впервые Нацсоветом были применены санкции к телеканалам за распространение фейковых новостей.

В 2017 году Петр Порошенко, занимающий должность президента Украины, утвердил доктрину информационной безопасности Украины. Целью доктрины является уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по противодействию "разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны".