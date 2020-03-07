Вирус для Лукашенко 26 7.03.2020, 8:08

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Диктатору уже поздно умывать руки.

Выяснилось, что Лукашенко все-таки боится коронавируса. Оно и понятно: дряхлость и годы берут свое. Вряд ли организм человека, судорожно цеплявшегося за трап самолета в Армении и прятавшегося от всех несколько дней после инсульта, способен противостоять новой болячке, с которой сейчас пытается совладать весь мир, пишет телеграмм-канал «Баста».

А ведь как храбрился, говорил: «Это пустое, гвалтовать не надо, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улицах». А уже через день струхнул и на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем выдал себя с головой. «Ты там защищаешься от коронавирусов?», — спросил перед рукопожатием. Наверное, старуха с косой пугает диктаторов больше, чем обычных людей. Слишком уж много темных дел накопилось, за которые придется ответить, если она взмахнет своим инструментом.

Вот, кстати, еще одна закономерность: в диктаторских странах она и косит сильнее. В Иране коронавирусом заразились 23 депутата парламента и крупные фигуры из высшего руководства страны. А некоторые из них уже и умерли. Как, например, заместитель генпрокурора, бывший посол в Ватикане и даже советник самого «нацлидера» аятолы Али Хаменеи. А это — уже за пару рукопожатий от бывшего председателя шкловского совхоза.

Так что мыл руки Зась или нет — не имеет значения. Да и сама эта история не про коронавирус и гигиену.

Многие сейчас пишут о том, что эпидемия коронавируса — это «черный лебедь» для мировой экономики, который неожиданно вылетел из Китая и обрушит финансовые рынки. И само «китайское чудо» уже заслонил своими крыльями. Не беремся судить, время покажет, были ли оправданы прогнозы алармистов, и расставит все по своим местам.

Для нас в Беларуси важнее другое: черный лебедь для Лукашенко вылетел уже давно. В последние годы он кружит над головой диктатора, спускаясь все ниже и ниже. И одно за другим идут знамения, которые видят все — от экономистов-международников до старушки из села, внук которой уехал на заработки, после того как несколько месяцев получал по 70 долларов зарплаты.

«Кровавый салют» в Минске, распродажа последних промышленных гигантов, перекрытый вентиль на трубе с халявной нефтью из России, плачущие над расчетным листком за месяц каторжной работы взрослые мужики, «валтасаровы пиры» разжиревшей дроздовской знати с новым бизнес-джетами на фоне умирающих без импортных лекарств и оборудования для МРТ детей, всплывший, как из мутного омута, Гаравский с жуткими признаниями…

Есть еще кто-то, кто скажет, что эти вещи послабее коронавируса?

Черный лебедь не просто кружит над Лукашенко — он уже бьет его крыльями по лицу. И не так важно, что уберет диктатора: новомодный вирус, извлеченный на китайском рынке из освежеванного панголина, или восставшие из-за смрада китайского завода жители белорусского райцентра, которых поддержат люди по всей стране. Второе, однако, куда более вероятно.

Лукашенко уже поздно умывать руки. С кем бы он ни обнимался — с Засем, аятолой всего Ирана или даже с чертом из преисподни.

Потому сейчас, когда уже прочитаны новости о триумфальном шествии короновируса и закуплены все маски вместе с гречкой, солью, спичками и тушенкой (ведь белорусы — добротный народ и основательно готовятся к победе над любым врагом), давайте вспомним про наш главный вирус, который столько лет терзает страну и никак не хочет сам уйти с первыми теплыми днями.

Вспомним — и поможем ему уйти, а стране излечиться. Ведь мы — добротный народ, и уже основательно приготовились к самой важной битве.