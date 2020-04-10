«Гром прогремел, золяция идёть!» 40 Ирина Халип

10.04.2020, 9:07

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Ирина Халип

Белорусам принесли повестки.

Помните Ефима Копеляна в фильме «Интервенция», с суровым видом поющего про «золяцию»? Так вот, к нам она тоже уже пришла.

С сегодняшнего дня в Беларуси действует постановление совмина о самоизоляции. «Научное» название – постановление №208 «О введении ограничительного мероприятия». Казалось бы, наконец-то они признали очевидное, зашевелились и, пусть нехотя, пусть с оглядкой и по-колхозному, но хоть что-то начали делать для сохранения здоровья людей. Так почему у меня после прочтения стойкое ощущение, будто нам всем принесли милицейские повестки?

Давайте читать вместе. Итак, самоизоляции подлежат граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие инфекцию COVID-19 и являющиеся контактами первого и второго уровня (второй – исключительно с респираторными симптомами). Контакты первого уровня подлежат самоизоляции на 14 дней, контакты второго уровня – до тех пор, пока сохраняются симптомы. А дальше начинается милицейская повестка.

Вы думали, гражданину, у которого коронавирус или подозрение из-за контакта с заболевшим, государство вдруг начнет помогать? Лимончик для иммунитета подарит с барского плеча? Может, налоговые каникулы или отсрочку по кредиту предоставит? Как бы не так: «Подлежащему самоизоляции гражданину вручается требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции (далее – требование о самоизоляции) по форме согласно приложению 1. Порядок вручения указанного требования о самоизоляции определяется министерством здравоохранения». Кстати, на сайте минздрава никакой информации о порядке вручения повесток (извините, требований о самоизоляции) нет. Это значит, что и механизма реализации этого постановления тоже нет. И кто теперь будет вручать гражданину требование о самоизоляции? Участковый милиционер, начальник районной санэпидемстанции, паспортистка, оперативник из КГБ, почтальон? А где все они будут этого «ковидного» злоумышленника караулить? Домой придут или в РУВД вызовут? А они и сами не знают. Читаем дальше - приложение №1 к постановлению как раз-таки содержит форму требования о самоизоляции. Она выглядит так: «Требую, чтобы гражданин…, проживающий по адресу…, соблюдал требования правил поведения в самоизоляции, установленные постановлением совета министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. №208 «О введении ограничительного мероприятия», в течение ___ календарных дней. Должностное лицо государственного органа (организации). Подпись, дата». Так вот, кто это должностное лицо? И где оно служит – в органе или в организации? А везде. И получается, что нами теперь будут командовать все, кто захочет. А помогать – никто. Потому что смысл этого постановления – ни на кого не рассчитывайте, выкручивайтесь сами, государство в борьбе с пандемией не участвует.

А заодно, кстати, можно и денежек срубить: постановление это предусматривает. Каждый, кому будет вручено требование о самоизоляции, должен подписать вот что: «Мне разъяснено, что неповиновение настоящему требованию, невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влечет привлечение к административной (штраф до 50 базовых величин или административный арест) либо уголовной (вплоть до лишения свободы) ответственности». В отсутствие акций протеста иссяк поток щтрафов. И анабиозное правительство придумало, чем заткнуть прореху в казне, образовавшуюся в отсутствие акции в День Воли. Лишение свободы – это тоже прекрасно. Теперь можно объявить, к примеру, Максима Винярского или Евгения Афнагеля контактом восьмидесятого уровня и посадить в тюрьму за нарушений правил самоизоляции. Вот вам и еще один «сравнительно честный способ» издеваться над людьми.

Только не говорите, что в цивилизованном мире, за которым нас не повели, тоже предусмотрены санкции за нарушение правил изоляции. Там, в таком близком и бесконечно далеком теперь мире, введен карантин. Там людей не заставляют ходить на работу и отправлять детей в школы. Там делают все, чтобы граждане могли сидеть дома и минимизировать риски. Там помогают тем, кто из-за пандемии теряет деньги. У нас же все обязаны ходить на работу и на хоккей, не забывать про налоги и аренду, заражаться и заражать других, а потом оказываться виноватыми в этом - и платить, и садиться в тюрьмы, и становиться врагами народа, распространяющими вирус вопреки многомудрой заботе государства. Все правильно: во всем виноваты белорусы. Это они девальвируют рубль и распространяют коронавирус.

Кстати, вы заметили, что в постановлении ничего не говорится о том, на какой срок должны самоизолироваться те, у кого подтверждена инфекция COVID-19? Об этом они молчат. Может быть, до появления дыхательной недостаточности?.. И я догадываюсь, что может быть следующим правительственным постановлением. По словам очнувшегося на пять минут от спячки министра здравоохранения, пик эпидемии начнется в конце апреля. Значит, следующим нормативным актом будет постановление «О самоинтубации». Всех белорусов обяжут купить аппараты ИВЛ на каждого члена семьи и интубироваться самостоятельно. А Ефим Копелян наших дней наверняка споет что-нибудь вроде «гром прогремел, тубация идёть…».

Ирина Халип, специально для Charter97.org