Лукашенко — министру здравоохранения: Я буду поднимать кого-нибудь, а ты трубку в горло засовывать 40 7.04.2020, 23:07

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Экс-директор совхоза заявил, что он сам готов лечить людей.

Об этом он заявил на совещании по ситуации с коронавирусом.

Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ, передает tut.by.

— Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать. Я могу держать, носить, поднимать кого-нибудь. А ты уже там будешь колоть, трубку в горло засовывать. Он говорит: «Пока не надо» (цитата по газете «Звязда»).

— Мы должны спасти людей достойно. Каждый человек не должен думать, что он туда попал с этим вирусом — он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно, — подчеркнул Лукашенко.