В Гомеле критическая ситуация с коронавирусом 31 16.04.2020, 15:43

22,274

Больницы переполнены.

Читатели сообщили Telegram-каналу "Баста!" о том, что ситуация с распространением заражения коронавирусом в Гомеле критическая.

"Скорые ездят по всему городу. Кожвен забит, областная "инфекционка", 1-я и 2-я забиты под завязку, койки на коридорах, Тут все уже хуже, чем в Витебске. Много медиков болеют, защиты нет, ничего", - пишет читатель из Гомеля.

"Железнодорожную больницу Гомеля заселяют больными с Сovid-19 со вчерашнего дня. Других не принимают, даже если серьезное состояние", - сообщает подписчик.

"Под прием зараженных коронавирусом перепрофилировали Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Заполнили за три дня", - пишет сотрудник больницы.

"В областную больницу везут из Ельска, Буда-Кошелево, Октябрьского и Ветки – и из райцентров, и из деревень. Больница переполнена, минимум у четырех медиков подтверждено заражение. Врачи на нервах, в панике", - пишет врач из Гомельской клинической областной инфекционной больницы.

Редакция Telegram-канала связалась с некоторыми учреждениями здравоохранения в Гомеле, чтобы узнать подробности. Аудиозаписи разговоров выложены ниже.

Первый звонок – в Гомельскую городскую клиническую больницу №2 (Железнодорожную)

- Алло, скажите пожалуйста…..

- Мы сейчас кладем ковидных больных.

- А куда человеку обращаться?

- Я не знаю. Я медсестра, не знаю куда. Без понятия. Не знаю.

- То есть вы сейчас только по ковидным больным работаете?

- Да. Да. Да.

Второй звонок – в Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер.

- Скажите пожалуйста, у вас сейчас ведется госпитализиция?

- Госпитализация – нет.

- А куда обращаться?

- Пока никого не госпитализируют, у на сейчас все места для контактов.

- В смысле, для контактов?

- Вы информацию смотрите, которая по городу идет?

- Вы про коронавирус сейчас говорите?

- Я вам про это и говорю, да. Не ложат у нас пока. Консультация дерматолога идет. Госпитализации – нет. Проконсультироваться вы можете подъехать на прием к дерматологу.

- Все настолько плохо ?

- Ну если у нас не ложат, подумайте сами, подумайте сами, что закрыто отделение, для людей первой категории. Туда не могут никого положить, понимаете?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.