В Гомеле критическая ситуация с коронавирусом

В Гомеле критическая ситуация с коронавирусом31
- 16.04.2020, 15:43
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Больницы переполнены.
Читатели сообщили Telegram-каналу "Баста!" о том, что ситуация с распространением заражения коронавирусом в Гомеле критическая.
"Скорые ездят по всему городу. Кожвен забит, областная "инфекционка", 1-я и 2-я забиты под завязку, койки на коридорах, Тут все уже хуже, чем в Витебске. Много медиков болеют, защиты нет, ничего", - пишет читатель из Гомеля.
"Железнодорожную больницу Гомеля заселяют больными с Сovid-19 со вчерашнего дня. Других не принимают, даже если серьезное состояние", - сообщает подписчик.
"Под прием зараженных коронавирусом перепрофилировали Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Заполнили за три дня", - пишет сотрудник больницы.
"В областную больницу везут из Ельска, Буда-Кошелево, Октябрьского и Ветки – и из райцентров, и из деревень. Больница переполнена, минимум у четырех медиков подтверждено заражение. Врачи на нервах, в панике", - пишет врач из Гомельской клинической областной инфекционной больницы.
Редакция Telegram-канала связалась с некоторыми учреждениями здравоохранения в Гомеле, чтобы узнать подробности. Аудиозаписи разговоров выложены ниже.
Первый звонок – в Гомельскую городскую клиническую больницу №2 (Железнодорожную)
- Алло, скажите пожалуйста…..
- Мы сейчас кладем ковидных больных.
- А куда человеку обращаться?
- Я не знаю. Я медсестра, не знаю куда. Без понятия. Не знаю.
- То есть вы сейчас только по ковидным больным работаете?
- Да. Да. Да.
Второй звонок – в Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер.
- Скажите пожалуйста, у вас сейчас ведется госпитализиция?
- Госпитализация – нет.
- А куда обращаться?
- Пока никого не госпитализируют, у на сейчас все места для контактов.
- В смысле, для контактов?
- Вы информацию смотрите, которая по городу идет?
- Вы про коронавирус сейчас говорите?
- Я вам про это и говорю, да. Не ложат у нас пока. Консультация дерматолога идет. Госпитализации – нет. Проконсультироваться вы можете подъехать на прием к дерматологу.
- Все настолько плохо ?
- Ну если у нас не ложат, подумайте сами, подумайте сами, что закрыто отделение, для людей первой категории. Туда не могут никого положить, понимаете?
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