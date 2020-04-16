Власти загоняют белорусов на субботник во время пандемии 22 16.04.2020, 17:34

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иллюстрационное фото

Рекомендации ВОЗ снова проигнорированы.

Республиканский субботник в Беларуси в этом году пройдет 25 апреля. Такое решение принято постановлением правительства и опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет tut.by.

В сообщении указано, что госорганы и организации на «добровольной» основе могут провести субботник на рабочих местах: благоустроить и привести в порядок историко-культурные ценности, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону и так далее.

Личное участие в республиканском субботнике примут руководители госорганов.

Средства, заработанные на субботнику, поделят поровну. 50% уйдет в Мингорисполком и облисполкомы: эти деньги потратят на подготовку к лету детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Другую половину отдадут на создание единого музейного квартала Национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе.

Напомним, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ВОЗ во время визита в Беларусь рекомендовала запретить массовые мероприятия.