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Позор и предательство

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  • Виктор Горбачев
  • 18.04.2020, 20:18
  • 10,111
Позор и предательство

Каранику нет дела до умирающих на передовой врачей.

Сегодня в Витебске умерла 41-летняя медсестра. 10 дней была на ИВЛ - и всё. Умерла на передовой. И это не первый и не последний работник здравоохранения, который умирает на боевом посту во время пандемии.

И ни на одной пресс-конференции министерства здравоохранения ни министр Караник, ни другие высокопоставленные чиновники не говорят вслух о своих коллегах. Не называют их имён и фамилий. И это есть предательство. Я так считаю. Предательство с их стороны к своим коллегам. Не знаю, что их так пугает и кто заставляет молчать? Но, это не есть правильно. Это позор. Неуважение и трусость.

Страна должна знать своих героев. Знать не потом и после, а сегодня и сейчас. Про это надо говорить вслух каждый день. Им надо кланяться и поддерживать их родных по возможности материально и духовно. Это будет правильно и справедливо. По-человечески. И это должен быть открытый список погибших на работе врачей в период борьбы с коронавирусов. Уже сегодня в стране должно быть определено место, где будет в будущем "Аллея врачей". Тех, кто спасал других, но погиб сам в это время.

И да, про это должен говорить не я и не мой сосед. Про это должен говорить министр. Про это должны говорить сами врачи. Будите молчать - вас всех предадут!

Помните своих друзей, товарищей и коллег. Всегда помните. Говорите слова благодарности их родным. Просите у них прощение за тех, кто молчит и предаёт.

И требуйте! Каждый день требуйте называть их имена вслух!

"Аллея врачей" обязательно будет! Не при этой власти, но будет. Помните их имена.

А тех, кто предаёт и молчит, сторонитесь. Предавши раз - предаст всегда. Мир не без "уродов". Однако, не становитесь в один ряд с ними.

Здоровья всем, любви и добра в этой жизни. Сегодня, а не потом.

Я требую! Именно требую, а не прошу. Называть имена этих врачей вслух. Это наши граждане. И надеюсь на поддержку читателей.

Виктор Горбачев, Facebook


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