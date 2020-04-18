Позор и предательство

Позор и предательство19
- Виктор Горбачев
- 18.04.2020, 20:18
- 10,111
Каранику нет дела до умирающих на передовой врачей.
Сегодня в Витебске умерла 41-летняя медсестра. 10 дней была на ИВЛ - и всё. Умерла на передовой. И это не первый и не последний работник здравоохранения, который умирает на боевом посту во время пандемии.
И ни на одной пресс-конференции министерства здравоохранения ни министр Караник, ни другие высокопоставленные чиновники не говорят вслух о своих коллегах. Не называют их имён и фамилий. И это есть предательство. Я так считаю. Предательство с их стороны к своим коллегам. Не знаю, что их так пугает и кто заставляет молчать? Но, это не есть правильно. Это позор. Неуважение и трусость.
Страна должна знать своих героев. Знать не потом и после, а сегодня и сейчас. Про это надо говорить вслух каждый день. Им надо кланяться и поддерживать их родных по возможности материально и духовно. Это будет правильно и справедливо. По-человечески. И это должен быть открытый список погибших на работе врачей в период борьбы с коронавирусов. Уже сегодня в стране должно быть определено место, где будет в будущем "Аллея врачей". Тех, кто спасал других, но погиб сам в это время.
И да, про это должен говорить не я и не мой сосед. Про это должен говорить министр. Про это должны говорить сами врачи. Будите молчать - вас всех предадут!
Помните своих друзей, товарищей и коллег. Всегда помните. Говорите слова благодарности их родным. Просите у них прощение за тех, кто молчит и предаёт.
И требуйте! Каждый день требуйте называть их имена вслух!
"Аллея врачей" обязательно будет! Не при этой власти, но будет. Помните их имена.
А тех, кто предаёт и молчит, сторонитесь. Предавши раз - предаст всегда. Мир не без "уродов". Однако, не становитесь в один ряд с ними.
Здоровья всем, любви и добра в этой жизни. Сегодня, а не потом.
Я требую! Именно требую, а не прошу. Называть имена этих врачей вслух. Это наши граждане. И надеюсь на поддержку читателей.
Виктор Горбачев, Facebook