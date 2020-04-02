«Баста»: Врачи говорят, что в Минске нет тестов на COVID-19, а больницы переполнены 18 2.04.2020, 10:50

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Фото: ТАСС

Людям с симптомами коронавируса отказывают в госпитализации.

Появилось очень много сообщений о том, что при наличии всех симптомов коронавируса или подтвержденных контактов с инфицированными больными, тесты тем, кто обращается к медикам, не делают и отказывают в госпитализации. Врачи говорят, что нет ни тестов, ни мест в больницах, пишет телеграмм-канал «Баста».

«Мой брат и его жена (работает с детьми) очень сильно заболели. Поднялась температура, кашель. Болело в груди, все тело болело. Вызвали врача, просили сделать тест на коронавирус. У них поинтересовались, приехали ли они из Европы. Так, как они не выезжали из страны в последнее время, тест делать отказались. Сказали, что делают тесты только тем, кто прибыл из-за рубежа и болен», - пишет читательница канала из Минска.

Еще одно сообщение, тоже из Минска: «Работаю в «Евроопте» в Уручье. Вчера мне и еще некоторым коллегам сообщили, что мы контакты первого уровня. При этом до конца смены оставались на работе. Сегодня утром позвонили, спросили как самочувствие, есть ли температура. Сказали на работу не выходить, сидеть дома. Обращаться к врачам – только если будут симптомы».

«Тестов нет. На обращения с жалобами на повышенную температуру просто не реагируем. Больница заполнена. Ночевал на работе», - сообщил источник «Басты», работающий в 4-й клинической больнице в Минске.