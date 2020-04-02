Сколько «депутатов» «палатки» заболеют коронавирусом?28
- 2.04.2020, 13:11
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Они говорят, что ситуация с эпидемией «под контролем».
Открылась вторая сессия седьмого созыва так называемой «палаты представителей», передает БелТА.
«К сожалению, пандемия вносит свои коррективы и в жизнь Беларуси. Разумеется, сгущать краски не стоит, - сказал так называемый «спикер палатки» Владимир Андрейченко. - Своевременное принятие государством четких превентивных мер позволило взять ситуацию под контроль».
Владимир Андрейченко подчеркнул, что более активную позицию в этом вопросе должны занимать и «депутаты».
Напомним, что белорусские врачи сообщают, что больницы в Минске и Витебске «забиты» пациентами с пневмонией.
Оппозиционный политик Анатолий Лебедько сообщил о 1200 инфицированных коронавирусом только в одном Витебске.
Лидеры белорусской оппозиции призвали продлить Народный карантин до конца апреля.