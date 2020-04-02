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Народный карантин
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Сколько «депутатов» «палатки» заболеют коронавирусом?

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  • 2.04.2020, 13:11
  • 5,461
Сколько «депутатов» «палатки» заболеют коронавирусом?

Они говорят, что ситуация с эпидемией «под контролем».

Открылась вторая сессия седьмого созыва так называемой «палаты представителей», передает БелТА.

«К сожалению, пандемия вносит свои коррективы и в жизнь Беларуси. Разумеется, сгущать краски не стоит, - сказал так называемый «спикер палатки» Владимир Андрейченко. - Своевременное принятие государством четких превентивных мер позволило взять ситуацию под контроль».

Владимир Андрейченко подчеркнул, что более активную позицию в этом вопросе должны занимать и «депутаты».

Напомним, что белорусские врачи сообщают, что больницы в Минске и Витебске «забиты» пациентами с пневмонией.

Оппозиционный политик Анатолий Лебедько сообщил о 1200 инфицированных коронавирусом только в одном Витебске.

Лидеры белорусской оппозиции призвали продлить Народный карантин до конца апреля.


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