«Около десятка «пневмоний», заболел хирург»: коронавирус добрался до Крупок 4 20.04.2020, 14:18

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Иллюстрационное фото

Ситуация в городе и районе серьезная.

Жительница Крупок рассказала Telegram-каналу "Баста!" о ситуации с коронавирусом в своем населенном пункте.

"Я живу в городе Крупки Минской области, - говорит она. - У нас уже неделю назад было около десятка "пневмоний", заболел врач, хирург, подтвержден COVID-19, еще один врач на самоизоляции. Больница на карантине.

Также на днях коронавирус зафиксирован в поселке Холопеничи Крупского района, от нас 30 километров. В нашей крупской больнице лежала женщина из Холопеничей со сторонним диагнозом, диабет. Была выписана домой, там ей стало плохо, она пошла в свою поликлинику к терапевту. Женщину снова увезли в Крупки, тест подтвердил COVID-19. Забралии и мужа той женщины как контактника.

Об этом мы узнали вчера сами, понимаете? Холопеничи - поселок маленький, все все знают, моей маме сразу позвонили оттуда, все рассказали".

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