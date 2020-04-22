Нападающий хоккейной команды Лукашенко: Вчера сдал тест на коронавирус

Нападающий хоккейной команды Лукашенко: Вчера сдал тест на коронавирус3
- 22.04.2020, 14:29
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Контакт первого уровня Павел Волчек находится на изоляции.
Нападающий команды Лукашенко Павел Волчек рассказал tribuna.com, что сдал тест на коронавирус после того, как COVID-19 обнаружили у Дмитрия Мелешко.
— У Дмитрия Мелешко обнаружили коронавирус. Сообщалось, что вы контакт первого уровня. Вам сообщали об этом?
— Сказали сдать тест. Я его вчера сдал. До воскресенья быть дома.
— Как себя чувствуете?
— Нормально. Приходил врач из поликлиники, измеряли температуру — все хорошо.
— Тревога есть?
— Не сказал бы. Вначале где-то может и было немного тревожно. Тем более информацию узнал из СМИ.
— Были ли в команде какие-то тренировки после финала?
— Нет, мы сыграли и все.
— Нужно ли было проводить эти финальные матчи?
— Ну, это не мне решать.