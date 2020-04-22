Нападающий хоккейной команды Лукашенко: Вчера сдал тест на коронавирус 3 22.04.2020, 14:29

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Павел Волчек

Фото: tribuna.com

Контакт первого уровня Павел Волчек находится на изоляции.

Нападающий команды Лукашенко Павел Волчек рассказал tribuna.com, что сдал тест на коронавирус после того, как COVID-19 обнаружили у Дмитрия Мелешко.

— У Дмитрия Мелешко обнаружили коронавирус. Сообщалось, что вы контакт первого уровня. Вам сообщали об этом?

— Сказали сдать тест. Я его вчера сдал. До воскресенья быть дома.

— Как себя чувствуете?

— Нормально. Приходил врач из поликлиники, измеряли температуру — все хорошо.

— Тревога есть?

— Не сказал бы. Вначале где-то может и было немного тревожно. Тем более информацию узнал из СМИ.

— Были ли в команде какие-то тренировки после финала?

— Нет, мы сыграли и все.

— Нужно ли было проводить эти финальные матчи?

— Ну, это не мне решать.