Стали известны подробности о заражении коронавирусом хоккеиста из команды Лукашенко 24 22.04.2020, 7:50

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

О них рассказала Надежда Мелешко.

Надежда Мелешко, супруга Дмитрия Мелешко, хоккеиста из команды Лукашенко, рассказала в соцсетях подробности о заражении коронавирусом своего мужа, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Да, у моего мужа короновирус, - пишет Надежда Мелешко. - Почему-то в СМИ об этом стали писать, когда он еще не знал результата анализа, накаркали. Сейчас он находится в больнице. В целях моей безопасности он стал жить отдельно уже давно, когда почувствовал слабость.

Пару дней была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали вернется домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние. Пропажа обоняния- первый симптом короновируса.

Мы с детьми чувствуем себя хорошо, сегодня сдали анализ на COVID-19, ждем результат».

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