Кто спасет белорусских врачей? 30 Наталья Радина

23.04.2020, 13:19

9,255

Наталья Радина

Каждый день - новое сообщение о смертях медиков в Беларуси.

Заражаются врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, водители скорых. Умирают прямо на рабочих местах, как это произошло с реаниматологом в Лиде и медсестрой в Витебске. Умирают в палатах тех же больниц, в которых пытались спасать жизни людей.

В больницах, которые сейчас переполнены зараженными коронавирусом, не хватает элементарных средств защиты: не то что противочумных костюмов (они вообще редко где есть), простых респираторов. Умирают молодые, без хронических заболеваний.

Счет зараженных медиков уже идет на тысячи. Я даже боюсь представить это число, если несколько недель назад глава Минздрава проговорился, что заражены более 300 медработников. Надо учитывать, что все это время количество больных коронавирусом продолжало расти по экспоненте, а власти традиционно врут и занижают цифры.

Конечно, смерти всех погибших в Беларуси от коронавируса - на совести Лукашенко, который с преступным упрямством продолжает игнорировать пандемию и не принимает меры для защиты людей.

Но, черт возьми, сколько будет продолжаться этот поход на заклание с нашей стороны?! Сколько должно умереть медработников, учителей, инженеров, актеров, пенсионеров, чтобы мы стали наконец защищать себя, своих близких, своих родных?

Как долго сами медики, которые начинают умирать одним за другим, будут выполнять преступные распоряжения Минздрава и скрывать число зараженных коронавирусом? Как долго они будут молчать и не рассказывать о происходящем, как это делают их коллеги по всему миру? Ведь каждое такое обращение - спасает жизни, люди начинают понимать опасность пандемии и соблюдают карантинные меры.

Такие публичные обращения врачей заставили правительства многих стран давать честную статистику и не манипулировать с цифрами заболевших коронавирусом, а протесты медиков повлияли на обеспечение для них мер защитного характера и существенного улучшения условий работы.

Наши же врачи пока просто умирают, спасая жизни других. Но кто спасет их?

Хотя кто вообще должен нас спасать, кроме нас самих?

Наталья Радина, главный редактор Сharter97.org, «Фейсбук»