Андрей Шарендо: На майские праздники в Брест едут сотни россиян 33 24.04.2020, 18:27

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Андрей Шарендо

фото: Европейская Беларусь

Сколько среди них зараженных коронавирусом – никто не знает.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Бресте Андрей Шарендо рассказал пресс-службе кампании о том, что происходит в городе, когда бушует пандемия:

- Я прогуливался в районе Брестской крепости и стало заметно много машин с российскими номерами, появились люди, которые ходят с георгиевскими лентами. Я поспрашивал знакомых, которые сдают посуточно квартиры в Бресте, они сказали, что последний месяц-полтора у них был кризис, никто квартиры не снимал, а сейчас, начиная от недавнего времени и где-то до 10 мая все квартиры сданы россиянам.

Гости из России бронируют жилье через интернет и едут сюда на майские праздники. Я думаю, что и в Минске подобная картина. Большинство приезжающих – москвичи, они убегают из Москвы, потому что там жесткий карантин. Вот они и бегут в Беларусь, чтобы наверстать упущенное: походить, отдохнуть, попить пива в баре.

На майские праздники в Брест едут сотни россиян. Сколько среди них зараженных коронавирусом – никто не знает.

В Бресте, как нам пока обещают, никаких массовых мероприятий на 9 мая не будет. Но все знают, что намечается большой парад в Минске. И я так понимаю, что очень много россиян из Москвы, которая сейчас очень сильна поражена инфекцией коронавируса, поедут на этот парад, чтобы посмотреть и поучаствовать в нем. Так что этот парад превратиться в бомбу коронавирусной инфекции.

Все страны, даже российские регионы закрывают границы между собой, а Лукашенко делает ровным счетом наоборот. Сколько раз он уже заявлял, что приглашает россиян к нам в гости, в наши санатории, на наши мероприятия. Это все звучит из его уст, как призыв к еще большему распространению болезни.

- Какая ситуация сейчас в Бресте?

- По нашему городу могу сказать, что по последним данным, которые я слышал – это то, что в Бресте есть 3 заболевших ребенка, двум из которых по 10 лет и один трехлетний. Инфекция распространяется. И если уже болеют дети, которые ходят в школы – это будет очень печально.

В больницах Бреста наполняемость идет полным ходом. Инфекционные отделения уже давно полностью забиты. Сейчас идет заполнение тех площадей, которые принадлежали туберкулезному диспансеру и кожевендиспансеру. Они фактически уже тоже заполнены. В Бресте уже не принимаются больные с районов, такие больные проходят лечение на местах. Если раньше к нам везли из Жабинки, Лунинца, Пинска, то сейчас этого нет.

От последних абсурдных заявлений Лукашенко брестчане в недоумении. Люди к этому относятся просто, как к бреду сумасшедшего.

Слышал я разговоры про ближайший субботник, что на него выгоняют абсолютно всех. Если раньше можно было как-то деньгами откупиться от того, чтобы не участвовать в субботнике, то сейчас это невозможно. В приказном порядке гонят людей на субботник, чтобы каждый был лично.

Конечно такое положение вещей вызывают бурю недовольств, и я так понимаю, что очень многие проигнорируют предстоящий субботник. Проигнорируют и сдачу денег на субботник. Злость у людей просто нарастает, вот-вот и она выплеснется каким-то образом наружу. Я думаю, что как только эпидемия уйдет, весь гнев народы выльется протестами на улицах.