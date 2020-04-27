Вот и вся история 21 Слава Рабинович

27.04.2020, 15:46

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Слава Рабинович

Долг «Роснефти» и «Газпрома» равен всему Фонду национального благосостояния РФ.

Друзья, а знаете, почему Путин не хочет распечатывать Фонд национального благосостояния и помогать малому и среднему бизнесу, а также людям во время пандемии коронавируса и принудительной остановки всей коммерческой деятельности (по сути, при декретном решении временно отменить право граждан на труд без введения режима ЧС)?

На 1 марта 2020 года в Фонде национального благосостояния было накоплено $123 млрд.

Текущий долг "Роснефти", по моим очень приблизительным оценкам, – 5 трлн руб., или $67 млрд. Также приблизительно текущий долг "Газпрома" – 4 трлн руб., или $53 млрд. Причем большая часть долга обеих этих компаний деноминирована в валюте.

Складываем две цифры вместе – получаем $120 млрд, что равно всему ФНБ.

При текущих ценах на нефть и газ "Роснефть" и "Газпром" убыточны. Через какое-то время они без очередной помощи т.н. государства станут банкротами. Но поскольку они "государственные", то есть принадлежат Путину и его ОПГ, эти бандиты не хотят их банкротства, даже если они почти уже вогнали эти компании в могилу и довели их до этой черты своим "эффективным управлением" и астрономическим воровством финансовых потоков.

Путин и его ОПГ заткнут свои долговые дыры вашими деньгами – деньгами из ФНБ, деньгами, которые вы насобирали им в качестве налогов. Насобирали им в их общак, который лишь просто так обманчиво называется – якобы Фонд якобы национального якобы благосостояния. Заткнут деньгами из ФНБ, как это уже было раньше и с ВЭБ, и с ВТБ, и много с чем еще.

А ведь, кроме "Роснефти" и "Газпрома", есть еще уйма всего, тоже в долгах, как в шелках…

Путинская ОПГ просто очень сильно leveraged, т.е. закредитована. Вы будете ее de-leverage. Поэтому абсолютно пофиг на вас. Банкротьтесь сами. Вы же не протестуете…

Вот и вся история.

А я вам говорил, что Путин и его ОПГ обанкротят всех вас, помните? Просто при помощи черного лебедя это произойдет еще быстрее. А при стае черных лебедей – так и подавно.

Слава Рабинович, "Фейсбук"