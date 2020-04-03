Крик души брестчанки: У ребенка уже месяц пневмония, в тестах на коронавирус отказывают 3.04.2020, 9:54

Четыре отделения детской терапии в Бресте полностью забиты детьми с воспалением легких.

Брестчанка Анна рассказала телеграмм-каналу «Баста» о том, какая ситуация в больницах областного центра.

- У ребенка уже месяц пневмония. Мы лежали в областной больнице, в гастроинтерологии, лечила нас аллерголог. Анализ на коронавирус нам делать отказались. Я лично видела, что четыре отделения детской терапии полностью забиты детьми с воспалением легких разной степени тяжести.

Ребенка за месяц лечили тремя разными антибиотиками.

Мы не знаем что думать. Стараемся максимально самоизолироваться и носим маски, чтобы если что, никого не заразить

Передают, что в Бресте очень много людей болеют. Но тесты, в основном, не делают. А если делают, то не сообщают диагноз.

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