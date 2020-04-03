«Баста»: «Скорые» массово забирают жителей минской Малиновки и Юго-Запада 3.04.2020, 12:22

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Машины «скорой» ездят по районам со вчерашнего вечера.

Очень много информации поступило вчера поздно вечером и сегодня утром о том, что «скорые» забирали жителей в минских микрорайонах Малиновка и Юго-Запад, сообщает телеграмм-канал «Баста».

На фото – улица Есенина, 36, на видео – улица Алибегова.

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