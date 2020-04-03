Добыча газа в России рухнула рекордно за шесть лет 1 3.04.2020, 12:20

Главным триумфатором на газовом рынке Европы стал сжиженный природный газ из США.

Обвальное падение цен на газ в Европе, переполненные хранилища и пандемия Covid-19, ударившая по спросу в ключевых европейских экономиках - вынудили «Газпром» повернуть вентили на месторождениях, пишет finanz.ru.

По итогам марта добыча газа в России рухнула на 12,3%, до 59,41 млрд кубометров, сообщило в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

По сравнению с февралем (-2,4%) спад газовой отрасли ускорился в 5 раз и стал рекордным с октября 2014 года.

За квартал в России было добыто 185,3 млрд кубометров газа - на 6% меньше, чем за тот же период год назад.

Самая теплая зима с 1855 года оставила Европу с рекордными запасами газа в хранилищах. На 29 марта они были заполнены на 55%, чего статистика не фиксировала ни разу за всю историю данных.

При этом если в Азии цены на газ стабилизировались около 3 долларов за миллион БТЕ (британских тепловых единиц), то в Европе на фоне карантинных мер по итогам марта котировки на газовых хабах рухнули еще на 30%, в отдельные дни опускаясь ниже 80 долларов за тысячу кубов.

По оценкам Rystad Energy, режим карантина в странах Европы до конца апреля приведет к падению спроса на газ на 4,1 млрд кубометров Это величина годового потребления таких стран, как Греция или Словакия.

По данным Reuters Refinitiv, пандемия коронавируса сократила спрос на газ на европейском рынке в среднем на 20% в секторе электрогенерации и на 10% в промышленности и коммунально-бытовом секторах.

В этих условиях главным триумфатором на газовом рынке Европы является СПГ, констатируют в мартовском «Мониторинге» эксперты Центра энергетики Московской школы управления Сколково.

За 28 дней марта в ГТС Европы было поставлено 9,4 млрд кубометров регазифицированного СПГ. Это на 0,2 млрд кубов больше, чем в феврале, и на 0,8 млрд выше показателя марта 2019 года.

Экономике поставок американского СПГ на экспорт помогает падение цен на газ в США. На площадке Henry Hub газ стоит 1,6 доллара за миллион БТЕ, что дает конечную цену в Европе после регазификации на уровне 2,9-3 доллара за млн БТЕ.

«Это уже в «красной зоне» даже по операционным издержкам, без учета долгосрочных предельных издержек. Однако, у многих трейдеров СПГ-танкеры зафрахтованы на долгосрочной основе, что позволяет учитывать затраты на фрахт в качестве уже понесенных издержек, поэтому поток американского СПГ на экспортные рынки не останавливается», - констатируют эксперты Сколково.

За период с 27 февраля по 25 марта на экспорт было отправлено 59 партий американского СПГ, что, впрочем, меньше, чем в феврале или январе этого года (64 и 69 партий соответственно).