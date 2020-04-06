Директор лунинецкого «Евроопта»: Я сразу поняла, что это коронавирус 3 6.04.2020, 18:43

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28 сотрудников магазина госпитализированы на карантин.

28 сотрудников «Евроопта» в Лунинце, у директора которого нашли коронавирус, госпитализировали на карантин 4 апреля. Ожидается, что магазин откроют сегодня после дезинфекции. В нем будет работать мобильная группа из Пинска. Директор магазина Наталья сейчас в минской 6-й больнице.

«Мы с первого дня начали бить в колокола, но нас никто не хотел слушать»

Об этом «Радыё Свабода» рассказала заместитель директора магазина Елена. Сейчас она вместе с другими сотрудниками на карантине.

«Нас всех изолировали, во всех взяли тесты. У кого были такие симптомы, как кашель или першение в горле, поместили в больницу в Молотковичи в Пинском районе. А нас, 20 человек, отвезли в Пинск в кожно-венерологический диспансер. У нас взяли анализы на коронавирус, ждем результатов».

По словам Елены, семьи сотрудников магазина в больницу пока не забирали.

«Мы себя чувствуем хорошо, температуры ни у кого нет. Ее проверяют два-три раза в день. С Натальей разговаривали, она уже поправляется».

Елена говорит, что директор магазина Наталья могла поработать и на зале, но в тот период, когда болела, больше находилась в своем кабинете.

Директор магазина Наталья, как пишет inform-progulka.by, живет в Дятловичах, ей 43 года. Ее мужу 53 года, он работает охранником на заводе «Полесьеэлектромаш». В семье трое детей. Сначала заболел муж, но, несмотря на высокую температуру, его не забирали в больницу. Потом такие же симптомы появились и у Натальи, и ей тоже не предлагали госпитализацию.

В конце концов сестра отвезла Наталью в Минск, где ей сделали анализ на коронавирус. Результат был положительный, ее госпитализировали.

Муж сам настоял на госпитализации, сказал, что никуда из больницы не пойдет. Ему сделали компьютерную томографию и обнаружили пневмонию, хотя анализ на коронавирус был отрицательный.

«Обидно, что мы с первого дня начали бить в колокола, но нас никто не хотел слушать. Я сразу поняла, что это коронавирус», - сказала Наталья. Откуда она могла заразиться, она не знает, так как за рубеж семья не выезжала.

В беседе с корреспондентом «Радыё Свабода» Наталья сказала, что теперь она в минской 6-й больнице, первые пару дней ее помещали на кислородный аппарат.

«Состояние мое улучшилось. Мужа сегодня переводят в инфекционную больницу в Брест. Его состояние немного улучшилось, это позволяет его транспортировать. У мужа брали повторный анализ на коронавирус, но пока результата нет. Первый был отрицательный. Муж сейчас на аппарате ИВЛ, возможности поговорить с ним не было».

Почему так долго ее и мужа не госпитализировали, не брали у них тесты?

«Это вопросы более к медикам. Все, что у меня накипело, всю боль за свою семью, за мужа, за детей я высказала в прежних интервью».

Наталья сказала, что дети изолированы на карантине в больнице в Бресте, у них взяли тесты на коронавирус. Старший сын учится в Витебском медуниверситете, их перевели на дистанционное обучение. Он сейчас в Витебске в общежитии, домой не приезжал.

«Контактировали дочь, ее друзья на карантине, кто в Бресте, кто в Пинске, кто в Молотковичах, мои родители, сестра, которая меня привезла в Минск. Также 28 сотрудников и родственников человек 20».

Наталья говорит, что хочет выразить огромную благодарность врачам минской 6-й больнице.

«Они здесь герои. Люди, конечно, зря так себя ведут, не остерегаются. За это потом расплачиваются врачи. Они молодцы, рискуют своей жизнью, здоровьем. Они делают все, поддерживают, в палату заходят, делают все процедуры, чтобы спасать людей. Хотела бы поблагодарить и врачей Лунинецкой реанимации, которые сутками дежурили, чтобы исправить недоработки своих коллег, потеряв драгоценное время, что довело мужа до такого состояния. Жаль, надеемся, что все будет хорошо».

Наталья говорит, что она в изоляторе одна, а есть палаты на 3-5 человек. Добавляет, что людей с подтвержденными диагнозами поступает много.

Почему семья так поздно получила лечение?

Почему так произошло с семьей директора «Евроопт» в Лунинце, корреспонденту не ответили ни главный врач Лунинецкой больницы Светлана Хлебус, ни заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Анатолий Захаркевич, ни первый заместитель начальника главного управления по охране здоровья Брестского облисполкома Андрей Корнелюк. Мол, вся информация находится на сайтах облисполкома и Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии.

На сайте ocgie.brest.by сообщается, что на территории Брестской области выявлено 2 положительных теста на COVID-19: один в Столинском районе и один в Бресте. Эти пациенты на лечении в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы. Третьего апреля обнаружен один положительный тест на COVID-19 у жительницы Лунинецкого района, которая находится на стационарном лечении в Минске.

По состоянию на 8 часов 6 апреля за последние сутки санитарно-карантинный контроль прошли 769 человек.

Всего в области с признаками ОРВИ госпитализировано в стационары 195 человек (они приехали из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также общались с больными). Под медицинским наблюдением дома находятся 4,4 тысячи человек.