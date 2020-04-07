Ученые выяснили, как миграции древних людей изменили ландшафт Земли 7.04.2020, 15:37

История Европы формировалась переселенцами с разными генетическими группами.

Последние исследования предполагают, что некоторые массовые миграции древних людей изменили ландшафт больше, чем другие, пишет popmech.ru.

Первое, что заметили учёные, сравнивая сроки значительных миграций с изменениями растительности, что самые ранние сельскохозяйственные сообщества, которые обрабатывали землю, оказали удивительно небольшое влияние на экологию, несмотря на достаточное количество «технологий».

История Европы формировалась разными генетическими группами людей. Команда учёных использовала общедоступные исследования генома, чтобы создать карту, показывающую распределение трёх различных генетических популяций по всей Европе на протяжении веков.

Одна из них состояла из первых популяций охотников-собирателей, которые обосновались в Европе после ледникового периода. Вторыми были Анатолийские фермеры. Третью часть населения сегодня называют ямной культурой (Yamnaya), название которой заимствовано от русского слова «яма» в связи с их фирменным стилем могилы.

Эти люди переселились в Европу более 5000 лет назад, принеся с собой относительно передовые технологии производства, различных животных и новый быт. Однако, несмотря на факт того, что все три группы по‑разному обрабатывали землю и вносили изменения в уклад уже сформировавшейся окружающей среды, тщательное изучение карт почвенного покрова и климатических переменных не выявило каких-либо значительных сдвигов в типах растительности, связанных с этими переселенцами.

Когда речь заходит о миграции в Бронзовый век, изменения были более драматичными, с широкомасштабным истощением лесов и появлением лугов.

«По мере того как народы продвигались на запад, мы наблюдаем увеличение количества пастбищных угодий и уменьшение количества широколиственных лесов по всему континенту», — говорит геогенетик Фернандо Расимо из Копенгагенского университета.

Важно иметь в виду, что изменения климата также могли сыграть ключевую роль в развитии экологии, создав кормовые угодья для лошадей и открыв землю для путешествий. Но модели, использованные исследователями, убедительно свидетельствуют о том, что за изменение растительности ответственны разрастающиеся популяции мигрантов.

История прошлого Европы далека от завершения, но каждая новая деталь добавляет понимание того, как прошлые культуры могли повлиять на ландшафт.

«Знание того, как люди взаимодействовали со своим окружением в прошлом, имеет важное значение для понимания того, как люди влияют на современный мир», — говорит Джесси Вудбридж, физический географ из Плимутского университета в Великобритании.