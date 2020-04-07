Билл Гейтс потратит миллиарды на создание уникальной ДНК-вакцины 7 7.04.2020, 16:23

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БИЛЛ ГЕЙТС

Миллиардер решительно настроен на борьбу с коронавирусом.

Очередная потенциальная вакцина от COVID-19 перешла в фазу клинических тестов на людях. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) приняло заявку от Inovio Pharmaceuticals. Фармацевтическая компания планирует вводить свою ДНК-вакцину INO-4800 первым добровольцам. Тесты, которые до этого проводились на животных, показали положительные результаты: в первую очередь, наблюдалось усиление иммунитета, пишет «Новое время».

Вакцина от Inovio — это плазмиды (небольшие молекулы ДНК, физически обособленные от хромосом), которые вводятся пациенту. Они должны заставить клетки организма вырабатывать достаточное количество антител для борьбы с конкретной инфекцией.

ДНК-вакцины уже доступны и одобрены для лечения различных инфекций. Но пока только у животных в ветеринарной медицине. Для лечения человека они еще не применялись.

Все клинические испытания новой вакцины финансируются Фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также другими некоммерческими организациями.

Важен тот факт, что работа Inovio начинается не с нуля: компания ранее разрабатывала ДНК-вакцину для респираторного синдрома (MERS) на Ближнем Востоке. Тогда она тоже показала многообещающие результаты.

Если клинические испытания будут успешными, Inovio заявляет, что к концу года сможет подготовить до миллиона вакцин для использования, как в дополнительных исследованиях, так и для потенциального применения больными в экстренных случаях.

Inovio для своих тестов набрало 40 добровольцев — все здоровые и совершеннолетние. Их набирали в Медицинской школе им. Перельмана в Филадельфии при Университете Пенсильвании и в Центре фармацевтических исследований в Канзас-Сити. Тесты продлятся следующие несколько недель и компания ожидает, что данные об иммунных реакциях испытуемых, а также информация, касающаяся безопасности лечения людей, будет доступна уже к концу этого лета.

Стоит отметить, что Билл Гейтс настроен решительно на борьбу с коронавирусом. Сейчас он финансирует одновременно разработку семи различных вакцин против COVID-19. Один из самых богатых людей на Земле заявил, что готов потратить миллиарды долларов на разработку препарата против коронавируса.

«Наши деньги могут ускорить процесс. Несмотря на то, что в итоге мы выберем не более двух вакцин, мы собираемся финансировать фабрики для всех семи, просто чтобы не тратить время на определение того, работает ли вакцина, а потом еще и на строительство завода», — сказал Гейтс.

Кроме вакцин, Гейтс активно выступает и за более жесткие социальные меры по противодействию вирусу. Например, недавно он призвал власти ввести общенациональный карантин в США.

Важно напомнить, что Гейтс еще раньше предупреждал о масштабной пандемии и призывал готовиться к ней. В декабре 2018 года миллиардер прогнозировал возможность появления смертельной эпидемии в течение следующего десятилетия. Тогда он представил имитацию от Института моделирования заболеваний, которая показала, что новый грипп, подобный тому, который убил 50 миллионов человек во время пандемии 1918 года, теперь, скорее всего, убьет 30 миллионов человек в течение шести месяцев.

Также для того, чтобы больше времени уделять благотворительности, финансировать различные медицинские исследования и противодействовать изменению климата, Билл Гейтс 13 марта 2020 года, покинул совет директоров своей компании Microsoft и ушел с поста члена совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Хотя, еще с июня 2008 года он сократил свое участие в работе компании, чтобы сосредоточиться на работе благотворительного фонда.

Билл Гейтс уже давно известен не только тем, что он один из самых богатых людей на планете, но еще и своей активной благотворительной деятельностью.

Например, в 2018 году он выделил $200 млн на исследование сферы канализационных систем и очистных установок. Также тогда он назвал туалеты, которые могут отделять жидкие и твердые отходы, более эффективно перерабатывать воду, которую потом можно использовать для мытья рук и других целей «наиболее важными прорывами в санитарии за последние 200 лет».